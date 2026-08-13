दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कल से फिर रूट डायवर्जन की तैयारी, रविवार से होगा जीरो ट्रैफिक

सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए एक बार फिर लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। रविवार से सोमवार तक जीरो ट्रैफिक भी होगा।

सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। शुक्रवार दोपहर से सोमवार दोपहर तक डायवर्जन व्यवस्था रहेगी, जबकि रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक हाईवे पर जीरो ट्रैफिक रहेगा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार दोपहर से ही हाईवे पर डायवर्जन लागू किया जाएगा। इस दौरान भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा, जबकि हल्के वाहनों के लिए ट्रैफिक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।

टीएसआई अनुज मलिक ने बताया कि सोमवार दोपहर 12 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक हाईवे पर किसी भी वाहन का संचालन नहीं होगा। एसपी ने पुलिसकर्मियों को डायवर्जन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

मेरठ में पटरी पर लौटी ट्रैफिक व्यवस्था वहीं, मेरठ में कांवड़ यात्रा के समापन के साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बुधवार से पटरी पर लौटती दिखाई दी। बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। कई दिनों से कांवड़ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और बैरिकेटिंग के चलते थमे कारोबार ने बुधवार से गति पकड़नी शुरू कर दी। शहर में बंद किए गए सभी कट रात में ही खोल दिए गए। इससे बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी तो औद्योगिक इकाइयों में भी उत्पादन और माल की आवाजाही सामान्य होने लगी।

मंगलवार देर रात तक अधिकांश कांवड़ मार्गों से बैरिकेटिंग हटाए जाने और यातायात प्रतिबंध समाप्त होने के बाद बुधवार को शहर की तस्वीर बदली नजर आई। यातायात व्यवस्था सामान्य होते ही मालवाहक ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। ट्रांसपोर्टर गौरव शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते माल से लदे ट्रक जहां-तहां रास्तों में फंस गए थे। उनका संचालन बुधवार आधी रात बाद से चालू हो गया।

रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू रोडवेज और इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन भी सामान्य हो गया। भैंसाली बस अड्डा भी फिर से गुलजार हो गया। सोहराबगेट अड्डे से संचालित मेरठ और भैंसाली डिपो की बसें भैंसाली अड्डे पर पहुंच गई। कांवड़ यात्रा के चलते हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली रोड स्थित भैंसाली बस अड्डे को गढ़ रोड स्थित सोहराबगेट बस अड्डे पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया था। 31 जुलाई से भैसाली अड्डे से संचालित मेरठ डिपो और भैसाली डिपो की अनुबंधित बसें सोहराबगेट अड्डे से ही रूट डायवर्जन के साथ संचालित की जा रही थी।