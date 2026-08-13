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दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कल से फिर रूट डायवर्जन की तैयारी, रविवार से होगा जीरो ट्रैफिक

By Yogesh Yadav
गजरौला (अमरोहा), संवाददाता
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सावन के तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए एक बार फिर लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन किया जाएगा। रविवार से सोमवार तक जीरो ट्रैफिक भी होगा।

Preparations for route diversions on the Delhi-Lucknow National Highway
तीसरे सोमवार पर एक बार फिर नेशनल हाईवे बंद करने की तैयारी है (फाइल फोटो)

सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। शुक्रवार दोपहर से सोमवार दोपहर तक डायवर्जन व्यवस्था रहेगी, जबकि रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक हाईवे पर जीरो ट्रैफिक रहेगा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार दोपहर से ही हाईवे पर डायवर्जन लागू किया जाएगा। इस दौरान भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा, जबकि हल्के वाहनों के लिए ट्रैफिक वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी।

टीएसआई अनुज मलिक ने बताया कि सोमवार दोपहर 12 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक हाईवे पर किसी भी वाहन का संचालन नहीं होगा। एसपी ने पुलिसकर्मियों को डायवर्जन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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मेरठ में पटरी पर लौटी ट्रैफिक व्यवस्था

वहीं, मेरठ में कांवड़ यात्रा के समापन के साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बुधवार से पटरी पर लौटती दिखाई दी। बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। कई दिनों से कांवड़ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और बैरिकेटिंग के चलते थमे कारोबार ने बुधवार से गति पकड़नी शुरू कर दी। शहर में बंद किए गए सभी कट रात में ही खोल दिए गए। इससे बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी तो औद्योगिक इकाइयों में भी उत्पादन और माल की आवाजाही सामान्य होने लगी।

मंगलवार देर रात तक अधिकांश कांवड़ मार्गों से बैरिकेटिंग हटाए जाने और यातायात प्रतिबंध समाप्त होने के बाद बुधवार को शहर की तस्वीर बदली नजर आई। यातायात व्यवस्था सामान्य होते ही मालवाहक ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। ट्रांसपोर्टर गौरव शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते माल से लदे ट्रक जहां-तहां रास्तों में फंस गए थे। उनका संचालन बुधवार आधी रात बाद से चालू हो गया।

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रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू

रोडवेज और इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन भी सामान्य हो गया। भैंसाली बस अड्डा भी फिर से गुलजार हो गया। सोहराबगेट अड्डे से संचालित मेरठ और भैंसाली डिपो की बसें भैंसाली अड्डे पर पहुंच गई। कांवड़ यात्रा के चलते हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली रोड स्थित भैंसाली बस अड्डे को गढ़ रोड स्थित सोहराबगेट बस अड्डे पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया था। 31 जुलाई से भैसाली अड्डे से संचालित मेरठ डिपो और भैसाली डिपो की अनुबंधित बसें सोहराबगेट अड्डे से ही रूट डायवर्जन के साथ संचालित की जा रही थी।

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इसके अलावा जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर के करीब एक दर्जन रूटों पर चलने वाली 42 इलेक्ट्रिक सिटी बसें भी बंद चल रही थी। भैंसाली डिपो के एआरएम जीएस शर्मा ने बताया कि बुधवार से बस अड्डा फिर से गुलजार हो गया। सुबह 10 बजे तक सभी बसें अड्डे पर पहुंच गई थी और अब यहीं से संचालन हो रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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