वाराणसी में रोपवे की सवारी की तैयारी, वायरल हो रहे हैं लोड टेस्टिंग ट्रायल के VIDEO

संक्षेप: वाराणसी में बन रहा देश का अपने तरह का पहला रोप-वे जल्द ही शुरू होने वाला है। इन दिनों लोड टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है। शहर के बीच रोप-वे लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग खूब वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो वायरल भी हो रहे हैं।

वाराणसी में बन रहे रोप-वे की सवारी बहुज जल्द हो सकती है। इसकी तैयारियां तेजी से हो रही हैं। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट की लोड टेस्टिंग इन दिनों चल रही है। शहर के बीचोबीच आसमान में चलते रोपवे इस समय लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग खूब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इन वीडियो को खूब देखा जा रहा है और लोग इन्हें वायरल कर रहे हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन से गंगा किनारे गोदौलिया तक करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबे रूट पर फिलहाल रोपवे को दौड़ाया जाएगा। यह दूरी अभी जाम के कारण आधे से पौने घंटे में पूरी होती है। रोपवे से यह दूरी 15 मिनट में पूरी हो जाएगी।

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से काशी के हृदय स्थल गोदौलिया तक चलने वाला रोपवे पांच स्टेशनों से गुजरेगा। वाराणसी और कैंट के बीच काशी विद्यापीठ, रथयात्रा और गिरजाघर स्टेशन बनाए गए हैं। रथयात्रा से गोदौलिया तक लोड टेस्टिंग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार है। गिरजाघर स्टेशन भी लगभग पूरा हो चुका है। 15 जनवरी 2026 तक यह पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। रथयात्रा स्टेशन पर कंट्रोल रूम भी बनकर तैयार है।

कैंट रोप-वे स्टेशन का सिविल कार्य पूरा हो चुका है, जबकि फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। इसे इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। काशी विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशनों की फिनिशिंग करीब-करीब पूर्ण हो चुकी है। इन तीनों स्टेशनों को 15 दिसंबर तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

दैवीय आपदा को भी झेलने में सक्षम रोप-वे को इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह दैवीय आपदा से भी सुरक्षित है। तेज हवा, आकाशीय बिजली कड़कने पर गंडोला स्वयं धीमे हो जाएगा। बिजली आपूर्ति बंद होने पर यह खुद नजदीकी स्टेशन पर पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम से एक बार गंडोला बंद होने के बाद अंदर से नहीं खुलेगा।

बिजली जाने की स्थिति में जनरेटर चलाए जाएंगे। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो गंडोला ऊपर से खोला जा सकता है। इसके लिए एक बड़ी क्रेन की मदद ली जाएगी, जो सभी स्टेशन पर मौजूद रहेगी। रोपवे की सुरक्षा के लिहाज से एक कंसल्टेंट इंजीनियर, रोपवे इंस्पेक्टर रखे जाएंगे।

सबसे हड़ा टावर 160 फीट ऊंचा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ा टावर 160 फीट का बनाया गया है। यह सिगरा के पास स्थित है। कार्यदायी एजेंसी 15 वर्ष तक इसका संचालन करेगी। रोपवे कॉरिडोर 16 मीटर का होगा। किनारे आठ-आठ मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। किनारे बनने वाले भवन की ऊंचाई अधिकतम 10 मीटर रहेगी।