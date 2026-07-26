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बिना नक्शा पास कराए बने मकानों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, बनाने वालों पर डाली सारी जिम्मेदारी

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि हर भवन स्वामी या निर्माणकर्ता को भवन निर्माण शुरू करने से पहले विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। निर्माण कार्य केवल स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण उपविधियों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।

preparations for massive action on houses built without maps full responsibility on builders
बिना नक्शा पास कराए बने मकानों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, बनाने वालों पर डाली सारी जिम्मेदारी

लखनऊ के अलीगंज की एक इमारत में 22 जून को हुए अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में अवैध निर्माणों को लेकर विकास प्राधिकरण और अन्य महकमे सतर्क हो गए हैं। इस बीच बरेली में भी प्राधिकरण ने शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। शनिवार को प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र या स्वीकृत नक्शे के विपरीत कोई भी निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता की होगी।

शनिवार को उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने डोहरा रोड, पीलीभीत बाईपास रोड, सतीपुर चौराहा, 100 फुटा रोड, मिनी बाईपास, रामपुर रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्माण कार्यों की स्थिति का आकलन करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक भवन स्वामी या निर्माणकर्ता को भवन निर्माण शुरू करने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण से विधिवत मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य केवल स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण उपविधियों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए।

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उपाध्यक्ष की नागरिकों से अपील

उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने शहर के नागरिकों और भवन स्वामियों से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से अपना मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्माण कार्य केवल स्वीकृत मानचित्र एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप ही करें। इससे भविष्य में सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई जैसी परिस्थितियों से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों पर सतत निगरानी रखने और सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश हैं। अवैध निर्माण के मामले में देरी या लापरवाही नहीं की जाएगी।

घटिया काम पर ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, नपेंगे अधिकारी

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदारों और अधिकारियों को कड़ा आदेश दिए हैं। शनिवार को उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने रामगंगा नगर आवासीय योजना सहित प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण किया।

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उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शनिवार को सबसे पहले निरीक्षण के दौरान रामगंगा नगर, बीडीए कार्यालय, नवीन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-1ए, ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव, सेक्टर-6, सेक्टर-7 स्थित 33 केवी विद्युत उपकेंद्र, सेक्टर-8 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व लाइब्रेरी, सेक्टर-9 के कन्वेंशन हॉल, सेक्टर-11 और ग्रेटर बरेली में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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