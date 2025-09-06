preparations for major action against jailed famous lawyer akhilesh dubey kda issues notice on 17 properties जेल में बंद चर्चित वकील अखिलेश दुबे पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, 17 प्रॉपर्टी पर केडीए का नोटिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP News

जेल में बंद चर्चित वकील अखिलेश दुबे पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, 17 प्रॉपर्टी पर केडीए का नोटिस

कुछ जमीनों पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की सुनवाई शुरू कर दी गई है। वहीं कुछ जमीनों पर बनाई गई इमारतों के लिए जवाब मांगा गया है। इसमें एक कम्युनिटी सेंटर, दो स्कूल, पांच अपार्टमेंट, एक दफ्तर, दो बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। तेजाब मिल कैंपस में बने स्कूल के प्रबंधन को भी नोटिस जारी हुआ है।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, कानपुरSat, 6 Sep 2025 09:55 AM
जेल में बंद चर्चित वकील अखिलेश दुबे पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, 17 प्रॉपर्टी पर केडीए का नोटिस

जेल में बंद चर्चित वकील अखिलेश दुबे से जुड़ीं 17 संपत्तियों को केडीए ने नोटिस जारी किया है। इसमें कुछ पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की सुनवाई शुरू की गई है तो कुछ जमीनों पर बनाई गई इमारतों के लिए जवाब मांगा गया है। इसमें एक कम्युनिटी सेंटर, दो स्कूल, पांच अपार्टमेंट, एक दफ्तर, दो बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। तेजाब मिल कैंपस में पार्क की जमीन पर बनाए गए स्कूल के प्रबंधन को भी नोटिस जारी हुआ है। केडीए ने भवन नियमावली के तहत वाद दायर करके आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह सारी कार्रवाई शासन के निर्देश पर स्थानीय तौर पर एडीएम सिटी की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। केडीए की योजना संख्या दो के ही ब्लॉक डब्ल्यू वन में प्लॉट नंबर 559 और प्लॉट नंबर 152 में बनाई गईं तीन इमारतों के लिए नोटिस जारी हुआ है। इसमें एक प्लॉट 1.11 एकड़ के पार्क का है जिसके एक हिस्से पर निर्माण हो चुका है। इसी प्लॉट के एक हिस्से में बॉस्केट बॉल कोर्ट, एक दफ्तर भी है।

जबकि दूसरे प्लॉट पर डॉ. बृज किशोर दुबे मेमोरियल स्कूल है जिसके लीज आवंटन की मियाद वर्ष 2008 में ही समाप्त हो गई थी। दूसरी ओर हाल के दिनों में केडीए द्वारा सील किए गए किशोरी उपवन वाटिका और शिवशक्ति पैलेस मामले की भी केडीए ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए दायर किए गए वाद पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है।

जूही कलां में छह भवनों को नोटिस

जूही कलां के योजना द्वितीय डब्ल्यू वन में प्लॉट नंबर 558/1 रिजर्व आवास है। यह 1758 वर्ग गज में है। इसमें सम्बाखेरेश्वर आशुतोष धाम निर्मित है। इसमें संस्थापक का नाम राम कृष्ण दुबे एवं ब्रिज किशोरी दुबे अंकित है। इस प्लॉट परिसर में 558 ई के 1 से 10 नंबर से भवन निर्मित हैं। संत निरंकारी सत्संग भवन और पांच अध्यासित भवन हैं। यहां छह भवनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। यहां वर्ष 1980 से 2000 के बीच कई भूखंडों की खरीद बिक्री हो चुकी है जिसमें से किसी के भी आवंटन का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

तेजाब मिल कैंपस के मांगे गए अभिलेख

केडीए ने तेजाब मिल कैंपस के एक पार्क में बने स्कूल को नोटिस थमाया ही है निर्माण संबंधी अभिलेख भी मांगे हैं। तेजाब मिल कैंपस वेलफेयर सोसायटी 84/63 उत्तरीय रेलवे सहकारी आवास समिति की है। पार्क में भवन बनाए जाने कोई नक्शा केडीए के अभिलेखों में स्वीकृत नहीं मिला है।

क्या बोले केडीए के अधिकारी

केडीए जोन तीन के प्रवर्तन प्रभारी अतुल राय ने बताया कि संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुल 17 इमारतों को नोटिस जारी किया गया है। कुछ मामलों में शहरी नियोजन एवं भवन नियमावली के तहत वाद दायर करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

