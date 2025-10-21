प्रयागराज में अब माघ मेले की तैयारी, इसी महीने से पांटून पुलों का निर्माण, जमीन समतलीकरण शुरू

संक्षेप: प्रयागराज में भव्य महाकुंभ के बाद अब माघ मेले की तैयारी शुरू हो गई है। इसी महीने से पांटून पुलों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए जमीन समतलीकरण का काम शुरू हो चुका है। काली, त्रिवेणी और महावीर मार्ग पुल के लिए टेंडर जारी हो गया है।

प्रयागराज में माघ मेला 2026 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने तीन पांटून पुलों के टेंडर जारी कर दिए हैं। काली मार्ग, त्रिवेणी मार्ग और महावीर मार्ग के पांटून पुलों का निर्माण इसी महीने शुरू हो जाएगा। जिसे 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेले की तैयारी के लिए अब तक निकली 25 फीसदी जमीन पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने लेवलिंग शुरू कर दी है।

माघ मेला इस बार तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू हो जाएगा। हर बार काम 15 अक्तूबर से शुरू हो जाता है। इस बार बाढ़ और जलभराव के कारण काम अब तक शुरू नहीं हो सका था। पिछले दिनों मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश दिया था कि टेंडर प्रक्रिया तत्काल पूरी करें, जिससे कागजी कार्रवाई में समय न लगे, जिसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने समतलीकरण का टेंडर जारी कराया और काम शुरू करा दिया गया है।

सबसे पहले हनुमान मंदिर से लेकर अक्षयवट मार्ग और संगम नोज की ओर और रामघाट की ओर समतलीकरण का काम शुरू करा दिया गया है। जिससे आगामी छठ पूजा तक स्थिति सामान्य हो और पहला पर्व बिना किसी परेशानी के पूरा हो। वहीं इसके साथ तीन पांटून पुलों का टेंडर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले महावीर मार्ग पुल का काम शुरू कराया जाएगा।

इसके बाद काली और त्रिवेणी का। अफसरों का कहना है कि त्रिवेणी मार्ग के पास गंगा में कम जगह है। ऐसे में सबसे पहले इसका निर्माण पूरा होगा। अधिकारियों ने बताया कि तीनों पांटून पुल 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।