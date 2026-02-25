यूपी में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज, इस दिन से शुरू होगा पहला चरण; पूछे जाएंगे 33 सवाल

जनगणना को लेकर दिल्ली में नेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये नेशनल ट्रेनर ही अब प्रदेश स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देंगे। मास्टर्स ट्रेनर्स की राज्यस्तरीय ट्रेनिंग जल्द ही लखनऊ में शुरू होने की उम्मीद है मास्टर ट्रेनर जिलों में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को तैयार करेंगे।

उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे समय की बचत होगी और डेटा का विश्लेषण भी आसान होगा। प्रदेश में पहले बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में ट्रायल किया जा चुका है। इस दौरान जनगणना के लिए तैयार विशेष मोबाइल एप को परखा जा चुका है। व्यावहारिक आवश्यकताओं के मुताबिक उसमें कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। प्रदेश जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक प्रस्तावित है। जनगणना के तहत 33 सवाल पूछे जाएंगे।

जनगणना को लेकर दिल्ली में नेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये नेशनल ट्रेनर ही अब प्रदेश स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देंगे। प्रदेश में मास्टर्स ट्रेनर्स की राज्यस्तरीय ट्रेनिंग जल्द ही लखनऊ में शुरू होने की उम्मीद है। ट्रेनिंग के बाद मास्टर ट्रेनर जिलों में जाकर फील्ड में काम करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को तैयार करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण की जनगणना में 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण, परिवार में उपलब्ध और अर्जित सुविधाओं से संबंधित सवाल होंगे। प्रगणक अपने मोबाइल में विशेष जनगणना एप डाउनलोड करेंगे और उसी के जरिए आंकड़े दर्ज करेंगे। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।

डिजिटल जनगणना के फायदे डिजिटल जनगणना से न सिर्फ समय बचेगा बल्कि डाटा की शुद्धता भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज के कुछ क्षेत्रों में इसका ट्रॉयल किया जा चुका है। इन जिलों में किए गए ट्रायल से मिले फीडबैक के आधार पर मोबाइल एप के इस्तेमाल को और अधिक आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्रगणक और सुपरवाइजर को एप के जरिए ही सारी जानकारी भरनी होगी, इसलिए तकनीकी प्रशिक्षण पर खास जोर दिया जा रहा है।