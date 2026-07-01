राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब सीबीआई से कराने की तैयारी, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब सीबीआई से करने की तैयारी है। एसआईटी की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में मामले की जांच जल्द सीबीआई के हवाले की जा सकती है। इससे जांच का दायरा बढ़ेगा।

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के आठ आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद स्टेट बैंक के अधिकारियों व कर्मियों की जांच तेज हुई है। आर्थिक अपराध के इस हाई प्रोफाइल मामले में श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की संलिप्तता के सवाल भी लगातार गहराते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अयोध्या में चल रही जांच पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अपनी नजर बनाए हैं और इनपुट जुटा रही हैं। एसआईटी की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में मामले की जांच जल्द सीबीआई के हवाले की जा सकती है। इससे जांच का दायरा बढ़ेगा।

अयोध्या और राम मंदिर भाजपा के लिए हमेशा बड़ा एजेंडा रहे हैं। इस परिसर में चढ़ावे में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद विपक्ष इसे रामभक्तों की आस्था पर आघात का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी लगातार हमलावर है। विधानसभा चुनाव से पहले खासकर सपा व कांग्रेस भाजपा को घेरकर अपनी राह आसान करने की जुगत में हैं। विपक्ष ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करने के साथ ही पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहा है।

वहीं राज्य सरकार मामले में आठ नामजद आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी कर किसी भी दोषी को बख्शे न जाने का संदेश दे चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी का गठन किया था, जिसकी जांच के घेरे में अब चढ़ावे की रकम गिनने से लेकर बैंक पहुंचाने तक के लिए बनी एसओपी, उसके जिम्मेदार और लापरवाही की हर एक कड़ी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ तथा अब तक की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर स्टेट बैंक के दो अधिकारियों व ट्रस्ट के एक प्रमुख सदस्य के विरुद्ध गहनता से जांच कर रही है।

पुलिस जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा मामले में अयोध्या में दर्ज कराई गई एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियत की धारा भी शामिल है। मामला पब्लिक मनी में घपले का है और उसमें स्टेट बैंक के अधिकारियों व कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। लिहाजा पुलिस जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कई बड़ों के नाम भी जल्द सामने आएंगे। सूत्रों का कहना है कि जल्द इस मामले की जांच सीबीआई दिल्ली की ईओडब्ल्यू विंग के हवाले की जा सकती है।