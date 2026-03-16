यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जुड़ेंगे दो नए नाम, शाइस्ता और जैनब पर शिकंजा कसने की तैयारी

यूएई में आर्थिक अपराधी राशिद नसीम की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के फरार अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है।पुलिस अब शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा को भी ‘मोस्ट वांटेड’ की सूची में शामिल करने की तैयारी कर रही है।

Prayagraj News: यूएई में आर्थिक अपराधी राशिद नसीम की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के फरार अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपित गुड्डू मुस्लिम, अरमान और अन्य भगोड़ों के विदेश में छिपे होने की आशंका के बीच पुलिस अब शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा को भी ‘मोस्ट वांटेड’ की सूची में शामिल करने की तैयारी कर रही है।

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक राज्य की ‘मोस्ट वांटेड’ सूची में पहले से शामिल गुड्डू मुस्लिम, अरमान, नासिर और आफताब आलम के साथ अब दो और नाम जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इनमें माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पत्नियां शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा शामिल हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि दोनों दुबई में रहकर विदेशों से आने वाले धन के जरिए आईएस-227 गैंग के नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रही हैं। शाइस्ता पर 50 हजार रुपये, जैनब और आयशा पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये, ज़ैनब व आयशा पर दो-दो लाख रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। उनके नामों को यूपी की ‘मोस्ट वांटेड’ की सूची में शामिल करने की भी सिफारिश की जाएगी।

उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार उमेश पाल और दो पुलिसकर्मियों की दिनदहाड़े हत्या के तीन साल बाद भी मामले के मुख्य आरोपी फरार हैं। पुलिस के अनुसार बमबाज गुड्डू मुस्लिम के फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिसंबर 2024 में कोलकाता से दुबई भागने की आशंका है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आईएस-227 गैंग में अभी भी 121 सक्रिय सदस्य और 70 से अधिक सहयोगी हैं। गैंग से जुड़ी शाइस्ता परवीन, जैनब उर्फ रूबी और अतीक की बहन आयशा नूरी भी तीन साल से फरार हैं।