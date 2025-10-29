Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPreparation underway survey for 5th line from Barabanki to Gorakhpur to Chhapra; Railway Board seeks proposal from NER
बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा तक 5वीं लाइन के लिए सर्वे की तैयारी, रेलवे बोर्ड ने NER से मांगा प्रस्ताव

बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा तक 5वीं लाइन के लिए सर्वे की तैयारी, रेलवे बोर्ड ने NER से मांगा प्रस्ताव

संक्षेप: बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा तक 5वीं लाइन के लिए सर्वे की तैयारी है। र पांचवीं लाइन के लिए कवायद शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पांचवीं लाइन के सर्वे के लिए पूर्वोत्तर रेलवे से प्रस्ताव मांगा है।

Wed, 29 Oct 2025 06:19 AMDeep Pandey गोरखपुर, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। छपरा से बाराबंकी के बीच चौथी लाइन के लिए सर्वे के काम के बीच इसी रूट पर पांचवीं लाइन के लिए कवायद शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पांचवीं लाइन के सर्वे के लिए पूर्वोत्तर रेलवे से प्रस्ताव मांगा है। बोर्ड के निर्देश के बाद एनईआर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। उधर, वर्तमान में छपरा से बाराबंकी तक तीसरी लाइन बिछाने के साथ ही चौथी लाइन को सर्वे का काम चल रहा है।

दरअसल, बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा हाई डेंसिटी रूट (अत्यधिक भीड़ वाले रूट) में शामिल है। यहां ट्रेनें वर्तमान ट्रैक क्षमता के हिसाब से दो गुनी चल रही हैं। ऐसे में ये आए दिन लेट होती हैं। व्यवस्था में सुधार को ट्रैक की संख्या बढ़ाने पर कवायद चल रही है।

कुसम्ही से कैंट और बुढ़वल से करनैलगंज तक तक थर्ड लाइन पर दौड़ रही हैं ट्रेनें: छपरा से गोरखपुर होते हुए बाराबंकी तक तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस रूट पर कुसम्ही से कैंट और बुढ़वल से करनैलगंज तक तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अन्य सेक्शन में काम चल रहा है।

ये भी पढ़ें:जहां गुरु के चरण पड़ते हैं, वह स्थान रामराज्य की तरह पवित्र बन जाता: सीएम योगी

तीसरी लाइन के पूरी तरह से बिछ जाने के बाद लखनऊ से गोरखपुर व बिहार रूट पर चलने वाली यात्री ट्रेनें डोमिनगढ़, नकहा और कैंट स्टेशनों पर बेवजह नहीं रुकेंगी। मालगाड़ियां भी बिना स्टेशन पर रुके चलेंगी। गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेनों पर लोड कम होने से बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा रेलमार्ग पर ट्रेनों की क्षमता और रफ्तार बढ़ जाएगी।

नहीं चल पा रहीं प्रस्तावित ट्रेनें

तीसरी के साथ चौथी और फिर आगामी वर्षों में पांचवीं लाइन बन जाने से ट्रेनों की स्पीड तो बढ़ेगी ही संख्या में भी इजाफा होगा। अभी लाइन की क्षमता से ट्रेनों की संख्या ज्यादा होने के कारण सभीको समय पर रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं वजहों से ट्रेनें आए दिन लेट हो रही हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Railway
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |