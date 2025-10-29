बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा तक 5वीं लाइन के लिए सर्वे की तैयारी, रेलवे बोर्ड ने NER से मांगा प्रस्ताव

संक्षेप: बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा तक 5वीं लाइन के लिए सर्वे की तैयारी है। र पांचवीं लाइन के लिए कवायद शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पांचवीं लाइन के सर्वे के लिए पूर्वोत्तर रेलवे से प्रस्ताव मांगा है।

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। छपरा से बाराबंकी के बीच चौथी लाइन के लिए सर्वे के काम के बीच इसी रूट पर पांचवीं लाइन के लिए कवायद शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने पांचवीं लाइन के सर्वे के लिए पूर्वोत्तर रेलवे से प्रस्ताव मांगा है। बोर्ड के निर्देश के बाद एनईआर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। उधर, वर्तमान में छपरा से बाराबंकी तक तीसरी लाइन बिछाने के साथ ही चौथी लाइन को सर्वे का काम चल रहा है।

दरअसल, बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा हाई डेंसिटी रूट (अत्यधिक भीड़ वाले रूट) में शामिल है। यहां ट्रेनें वर्तमान ट्रैक क्षमता के हिसाब से दो गुनी चल रही हैं। ऐसे में ये आए दिन लेट होती हैं। व्यवस्था में सुधार को ट्रैक की संख्या बढ़ाने पर कवायद चल रही है।

कुसम्ही से कैंट और बुढ़वल से करनैलगंज तक तक थर्ड लाइन पर दौड़ रही हैं ट्रेनें: छपरा से गोरखपुर होते हुए बाराबंकी तक तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस रूट पर कुसम्ही से कैंट और बुढ़वल से करनैलगंज तक तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अन्य सेक्शन में काम चल रहा है।

तीसरी लाइन के पूरी तरह से बिछ जाने के बाद लखनऊ से गोरखपुर व बिहार रूट पर चलने वाली यात्री ट्रेनें डोमिनगढ़, नकहा और कैंट स्टेशनों पर बेवजह नहीं रुकेंगी। मालगाड़ियां भी बिना स्टेशन पर रुके चलेंगी। गोरखपुर जंक्शन पर ट्रेनों पर लोड कम होने से बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा रेलमार्ग पर ट्रेनों की क्षमता और रफ्तार बढ़ जाएगी।