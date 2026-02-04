यूपी में 80% प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के यहां आई ये दिक्कत, चलेगा अभियान
पावर कॉरपोरेशन पुराने पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदल रहा है। शुरुआती कुछ समय तो ये स्मार्ट मीटर भी पोस्टपेड मोड में चल रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें प्रीपेड कर दिया जा रहा है। यूपी में अब तक लगभग 54.51 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
पोस्टपेड मीटर लगे होने पर हर महीने बिजली का बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड मीटर लगने के बाद वे रीचार्ज नहीं करवा रहे हैं। प्रदेश में 80 प्रतिशत प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का मीटर बैलेंस नेगेटिव हो गया है। इस दिक्कत पर पावर कॉरपोरेशन ने इस पर चिंता जताते हुए सभी बिजली कंपनियों के एमडी को ऐसे उपभोक्ताओं को अभियान चलाकर जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
पावर कॉरपोरेशन पुराने पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदल रहा है। शुरुआती कुछ समय तो ये स्मार्ट मीटर भी पोस्टपेड मोड में चल रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें प्रीपेड कर दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 54.51 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 44.02 लाख यानी, लगभग 80 प्रतिशत के मीटर बैलेंस नेगेटिव चले गए हैं। नेगेटिव होने की वजह से उपभोक्ताओं का कुल बकाया 1066 करोड़ रुपये हो गया है। पावर कॉरपोरेशन इससे हैरान है।
हाल ही में पावर कॉरपोरेशन ने इस स्थिति पर सभी बिजली कंपनियों के एमडी को पत्र लिखते हुए कहा है कि, इनमें से (नेगेटिव बैलेंस वाले) अधिकांश उपभोक्ता शहरी क्षेत्रों के हैं, जो पोस्टपेड व्यवस्था के दौरान नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते थे। अब यही उपभोक्ता मीटर रीचार्ज करवाने से कतरा रहे हैं।
विशेष अभियान के आदेश
पावर कॉरपोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने यहां नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष अभियान चलाएं। उपभोक्ताओं को 'विश्वास में लिया जाए'। स्मार्ट ऐप इंस्टॉल कराया जाए, पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके फोन नंबर भी ओटीपी से सत्यापित किए जाएं।
उपभोक्ता परिषद का आरोप-स्मार्ट मीटर के गड़बड़ बिल हैं असल वजह
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मीटर रीचार्ज न करने के पीछे एक और बड़ी वजह स्मार्ट मीटर के बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें हैं। स्मार्ट मीटर लगते ही गलत बिल आ रहे हैं, जिसे समय से दुरुस्त नहीं किया जा रहा और उनके ठीक होने की आस में उपभोक्ता मीटर के प्रीपेड होने के बाद भी उसे रीचार्ज नहीं करवा रहे हैं।