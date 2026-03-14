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प्रेमिका से कराओ शादी...महबूबा के 'वीरू; बन गया प्रेमी, मोबाइल टॉवर पर चढ़कर दी कूदने की धमकी

Mar 14, 2026 10:05 pm ISTDinesh Rathour मक्खनपुर (फिरोजाबाद)
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फिल्म शोले के वीरू की तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ गया। शोले में वीरू टंकी पर चढ़ा था तो यहां पर प्रेमी मोबाइल कंपनी के टॉवर पर। घटना से अफरा-तफरी मच गई।

प्रेमिका से कराओ शादी...महबूबा के 'वीरू; बन गया प्रेमी, मोबाइल टॉवर पर चढ़कर दी कूदने की धमकी

Lover News: फिल्म शोले के वीरू की तरह एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ गया। शोले में वीरू टंकी पर चढ़ा था तो यहां पर प्रेमी मोबाइल कंपनी के टॉवर पर। घटना से अफरा-तफरी मच गई। आसपास के गावों के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से उसे उतारने का प्रयास किया तो वह ऊपर से कूदने की धमकी दे देता। करीब साढ़े तीन घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद में पुलिस को प्रेमी को टॉवर से नीचे उतारने में सफलता मिली।

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थाना मक्खनपुर के नगला मवासी निवासी राहुल पुत्र रविंद्र सिंह मक्खनपुर के ही एक गांव में रहने वाली युवती से शादी करना चाहता है। बताया जाता है युवती के परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। शुक्रवार सुबह राहुल अपनी प्रेमिका के गांव में पहुंचा तथा गांव में स्थित मोबाइल कंपनी के टॉवर पर चढ़ गया। वह प्रेमिका से शादी कराने की मांग कर रहा था। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इधर जानकारी मिलने पर थाना मक्खनपुर के प्रभारी चमन शर्मा भी यहां पर पहुंच गए। जब उन्होंने युवक की हरकतों को देखा तथा समझाने का प्रयास किया तो युवक किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था।

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पुलिस ने युवती के परिजनों को बुलाया

युवक गांव की एक लड़की का नाम बार बार लेते हुए कह रहा था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन उसके परिजन तैयार नहीं हैं। स्थिति को देखते हुए थाना प्रभारी ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया तो अग्निशमन विभाग के सत्येंद्र दुबे अपनी टीम के साथ में पहुंचे। पुलिस ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया। युवती के परिजन भी यहां पर बुला लिए। करीब साढ़े तीन घंटे की मशक्कत के बाद युवक को किसी तरह से समझाया कि उसकी मदद की जाएगी। इसके बाद में वह नीचे उतारा। पुलिस उसे थाने लाई, जहां से उसका चालान काट दिया।

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पुलिसकर्मी टॉवर पर चढ़ते तो देता कूदने की धमकी

टॉवर पर चढ़े युवक को उतारने के लिए पुलिस ने काफी प्रयास किए। कई बार थाना प्रभारी ने अपनी टीम को टॉवर पर चढ़ाने का प्रयास किया, ताकि युवक को नीचे उतारा जा सके, लेकिन वह हर बार कूद कर आत्महत्या की धमकी देता। इसके चलते टॉवर पर चढ़ते हुए पुलिसकर्मियों को भी रोकना पड़ता।

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घर से भागे प्रेमी युगल राया से दबोचे

वहीं अलीगढ़ जिले के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी से भागे प्रेमी युगल को पुलिस ने राया से गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जगह रिश्ता करने से नाराज किशोरी प्रेमी संग फरार हो गई थी। पुलिस ने प्रेमी को जेल भेज दिया। किशोरी को वन स्टाप सेंटर में रखा गया है। एक कॉलोनी निवासी किशोरी की मुलाकात राया निवासी युवक से हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो प्रेम संबंध हो गए। किशोरी के प्रेम संबंधों के बारे में परिजनों को पता लगा तो बंदिशें लगा दी। अब परिजन किशोरी का दूसरे युवक से रिश्ता तय कर रहे थे। इससे नाराज किशोरी एक मार्च को प्रेमी संग फरार हो गई। परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। शुक्रवार रात पुलिस ने आरोपी प्रेमी कृष्णा उर्फ कान्हा पुत्र चन्दन निवासी परशुराम कॉलोनी राया मथुरा व किशोरी को बरामद कर लिया। थाना प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि प्रेमी युगल को बरामद कर लिया गया है। आरोपी को जेल भेजा गया है। किशोरी को अदालत में बयान दर्ज कराए जाएगें।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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