प्रेमिका की मौत से दुखी प्रेमी ने भी दे दी जान, छुट्टी पर घर आकर सिपाही ने लगा ली फांसी

यूपी में हापुड़ के मोहल्ला हरिद्वारी नगर में तीन दिन पहले छुट्टी पर आए एटा कारागार में तैनात एक सिपाही ने गुरुवार दोपहर को पेड़ से फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया गया कि सिपाही का मोहल्ले की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन दिन पहले युवती ने भी आत्महत्या की थी। इसी से आहत होकर सिपाही ने यह कदम उठाया है। हालांकि परिजन प्रेम प्रसंग के मामले से इंकार कर रहे हैं।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर के मोहल्ला हरिद्वारी नगर निवासी 30 वर्षीय कपिल एटा जनपद के जिला कारागार में सिपाही के पद पर तैनात था। सिपाही के पिता किशन स्वरूप और माता मुनेश देवी का देहांत हो चुका है। वह अपने भाई परवीन के साथ रहता था। तीन दिन पहले वह नौकरी से छुट्टी पर घर आया था। बृहस्पतिवार दोपहर उसने घर के पास आंगन में लगे एक पेड़ से फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने उसे पेड़ से लटका देखा तो परिजन को जानकारी दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और विलाप करने लगे। मामले की जानकारी के बाद वह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।