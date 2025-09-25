premika saddened by death boyfriend also committed suicide soldier home on leave hanged himself प्रेमिका की मौत से दुखी प्रेमी ने भी दे दी जान, छुट्टी पर घर आकर सिपाही ने लगा ली फांसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रेमिका की मौत से दुखी प्रेमी ने भी दे दी जान, छुट्टी पर घर आकर सिपाही ने लगा ली फांसी

तीन दिन पहले छुट्टी पर आए एटा कारागार में तैनात एक सिपाही ने गुरुवार दोपहर को पेड़ से फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया गया कि सिपाही का मोहल्ले की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

Dinesh Rathour हापुड़Thu, 25 Sep 2025 09:23 PM
यूपी में हापुड़ के मोहल्ला हरिद्वारी नगर में तीन दिन पहले छुट्टी पर आए एटा कारागार में तैनात एक सिपाही ने गुरुवार दोपहर को पेड़ से फंदे पर लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया गया कि सिपाही का मोहल्ले की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तीन दिन पहले युवती ने भी आत्महत्या की थी। इसी से आहत होकर सिपाही ने यह कदम उठाया है। हालांकि परिजन प्रेम प्रसंग के मामले से इंकार कर रहे हैं।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि नगर के मोहल्ला हरिद्वारी नगर निवासी 30 वर्षीय कपिल एटा जनपद के जिला कारागार में सिपाही के पद पर तैनात था। सिपाही के पिता किशन स्वरूप और माता मुनेश देवी का देहांत हो चुका है। वह अपने भाई परवीन के साथ रहता था। तीन दिन पहले वह नौकरी से छुट्टी पर घर आया था। बृहस्पतिवार दोपहर उसने घर के पास आंगन में लगे एक पेड़ से फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने उसे पेड़ से लटका देखा तो परिजन को जानकारी दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और विलाप करने लगे। मामले की जानकारी के बाद वह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि आसपास में जानकारी करने पर पता चला कि सिपाही का पिछले कई साल से मोहल्ले की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले में युवती के परिजन ने युवक के खिलाफ शिकायत की थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। तीन दिन पहले युवती ने आत्महत्या कर ली थी। परिजन ने पुलिस को बिना सूचना दिए युवती के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसी को लेकर सिपाही आहत था। जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। हालांकि सिपाही के परिजन ने प्रेम प्रसंग के संबंध में पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मृत्यु का कारण पता चल सकेगा। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख पुलिस मामले की जांच कर रही है।

