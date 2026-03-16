प्रेमी के साथ होटल के कमरे में रंगरेलिया मना रही थी पत्नी, पुलिस लेकर पहुंच गया पति

अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित होटल में एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है।

अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित एक आलीशान होटल में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक शख्स ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पति पूरी तैयारी के साथ स्थानीय पुलिस को लेकर होटल के कमरे तक पहुंचा था। कमरे का दरवाजा खुलते ही जो नजारा दिखा, उसने पति के होश उड़ा दिए और फिर शुरू हुआ घंटों तक चलने वाला 'हाई-वोल्टेज ड्रामा'।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अचानक नजर पड़ी और खुल गया राज जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर के गुलावठी का रहने वाला युवक रविवार को अपनी बहन के घर अलीगढ़ आया हुआ था। शहर में घूमते समय उसकी नजर अचानक अपनी पत्नी पर पड़ी, जो किसी अन्य युवक के साथ काफी करीब नजर आ रही थी। पति ने शोर मचाने के बजाय शांति से पत्नी और उसके साथ मौजूद युवक का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि पत्नी अपने साथी के साथ रामघाट रोड स्थित एक होटल में दाखिल हुई और वहां बकायदा कमरा बुक कर 'चेक-इन' किया।

पुलिस के साथ होटल में मारा छापा जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गए, पति ने तुरंत इलाका पुलिस को इसकी सूचना दी। क्वार्सी थाना पुलिस के मौके पर पहुंचते ही पति उन्हें लेकर सीधे उस कमरे के बाहर पहुंचा जहां उसकी पत्नी मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में जब कमरे का दरवाजा खुलवाया गया, तो पत्नी अपने प्रेमी के साथ 'रंगरेलिया' मनाते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद कमरे के अंदर ही पति और प्रेमी के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई, जिसे पुलिस ने बामुश्किल शांत कराया।

लव मैरिज से मुकदमों तक का सफर पति के अनुसार साढ़े तीन साल पहले उसने लव मैरिज की थी। इंस्पेक्टर क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और वर्तमान में उनका विवाद न्यायालय में चल रहा है। महिला ने अपने पति पर पहले से ही मुकदमा दर्ज करा रखा है और वह उससे अलग रह रही थी।