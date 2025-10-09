VIDEO: प्रेमानंद बोले- अब तो जाना है, भक्त ने पूछा, आपके जाने के बाद क्या होगा? महाराज ने यह बताया

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने मिलने गुरुवार को एल्विश यादव उनके आश्रम पहुंचे। इस दौरान महाराज ने बेहद हृदयस्पर्शी बातें कहीं। कहा कि अब स्वास्थ्य क्या ठीक होना है। अब तो जाना है। आज नहीं तो कल जाना है। उनके जाने के बाद भक्तों का क्या होगा। इस सवाल का भी जवाब दिया।

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर इन दिनों हर भक्त चिंतित है। दोनों किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस हो रही है। भले ही पदयात्रा उन्होंने बंद कर दी है लेकिन भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान भक्तों की जिज्ञासा को भी शांत कर रहे हैं। गुरुवार को महाराज से मिलने प्रसिद्ध यूट्यूबर एल्विश यादव पहुंचे। इस दौरान बातचीत में महाराज ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य क्या ठीक होना है? दोनों किडनी फेल हैं। अब तो जाना है। इस पर एक भक्त ने पूछ लिया कि आपके जाने के बाद क्या होगा? इस पर महाराज ने भक्त को राधा नाम जपने की सलाह दी।

महाराजजी ने अपने स्वास्थ्य पर कोई बनावटी बात न कहते हुए अत्यंत सहजता से अपनी आध्यात्मिक दृढ़ता और नश्वर शरीर की सच्चाई को बयां किया। जब एल्विश यादव ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो महाराज ने हृदयस्पर्शी लहजे में कहा कि मेरा स्वास्थ क्या ठीक होना है? मेरी तो दोनों किडनी फेल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब तो तय है, आज नहीं तो कल जाना है।

उन्होंने ईश्वर की कृपा को याद करते हुए कहा कि भगवान ने ऐसा किया है कि आपसे बात हो रही है, आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा है। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद तो चला जाएगा, लेकिन राधा नाम हमेशा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा। राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा, लेकिन राधा नाम कभी नहीं जाएगा। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रेमानंद का गाया राधा नाम की छाप... जन-जन में रहेगी और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होगा।

बताया जाता है कि महाराज का शरीर इस समय गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहा है। दोनों किडनी फेल होने के कारण अब हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस करानी पड़ रही है। गंभीर स्वास्थ्य कारणों के चलते महाराज ने केली कुंज आश्रम तक की 2 किलोमीटर की पदयात्रा भी अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है।

एल्विश को नाम जप और सही कर्म का पाठ एकांत मुलाकात के दौरान प्रेमानंद ने एल्विश यादव से पूछा कि क्या तुम भगवान का नाम जपते हो? इस पर एल्विश ने मुस्कुराते हुए नहीं में जवाब दिया। महाराज ने उन्हें सफलता का रहस्य समझाते हुए कहा कि तुम आज सफल हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं। लेकिन आज के कर्मों का क्या? भगवान का नाम लोगे तो जीवन में स्थिरता आएगी। उन्होंने एल्विश से रोजाना एक अंगूठी पहनने और 10,000 बार 'राधा' का नाम जपने का आग्रह किया। एल्विश ने यह वादा किया कि वह हर रोज राधा नाम का जाप करेंगे।

प्रेमानंद महाराज ने एल्विश को सोशल मीडिया के माध्यम से दिए जाने वाले संदेशों पर विशेष मार्गदर्शन दिया। उन्होंने समझाया कि अगर तुम हाथ में शराब लेकर वीडियो बनाओगे तो लाखों लोग तुमसे वही सीखेंगे। लेकिन अगर तुम भक्ति करोगे, राधा का नाम जपोगे तो लोग राधा नाम जपना शुरू करेंगे। इससे सभी का कल्याण होगा।