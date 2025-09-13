प्रेमानंद महाराज का नहीं किया अपमान, फायरिंग के बाद बेटी के वीडियो पर बोले खुशबू पाटनी के पिता

दिशा और खुशबू पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि उनकी बेटी (खुशबू) के वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। इसे प्रेमानंद महाराज से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ये हमारे साधु-संत हैं। ये हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, हमें बचाकर रखे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनके बारे में कुछ कहें

यूपी के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार को हुई फायरिंग के बाद शनिवार को सुबह से पुलिस, प्रशासन और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा वहां लगा रहा। गोल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आने के चलते एसटीएफ नोएडा की टीम भी जांच करने पहुंची है। इस बीच दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी ने कहा कि मेरी बेटी ने संत प्रेमानंद का अपमान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि 25 साल में लड़की की शादी करोगे तो वो चार जगह मुंह मारकर आती हैं। उसी बात पर उसने (खुशबू पाटनी ने) इतना ही कहा था कि लड़कियां मुंह मारकर आती हैं तो क्या लड़के मुंह मारकर नहीं आते, तो फिर लड़कियों की पवित्रता पर आप क्यों आप ऊंगली उठा रहे हैं।

जगदीश पाटनी ने कहा कि उनकी बेटी एक इंफ्लूएंसर हैं। सोशल मीडिया पर सबका अधिकार है। संविधान ने सबको अभिव्यक्ति का अधिकार दे रखा है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के बयान के बाद उसके वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। इसे प्रेमानंद महाराज से जोड़ दिया गया। जगदीश पाटनी ने कहा कि ये हमारे साधु-संत हैं। ये हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, हमें बचाकर रखे हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं उनके सामने। ये तो सारी सृष्टि को चला रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि उनके बारे में कुछ कहें लेकिन उस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया है और उसी बात को लेकर उनके भक्त या अंध भक्त नाराज होकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं।

शुक्रवार को हुई घटना का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कल साढ़े और चार बजे के बीच की घटना है। दो बंदे थे। मेरे पास कुत्ता है। वह बहुत जोर से भौंका और हम समझ गए कि कोई न कोई है दरवाजे के आसपास। जैसे ही मैंने कोशिश की, दरवाजा खोला और पूछा कि आप कौन हैं? मैंने देखा सामने एक बंदा था जो हेलमेट पहने हुए था। गाड़ी टर्न हो चुकी थी। एक दूसरा बंदा उसी पर बैठा हुआ था। जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं तो एक दूसरा बंदा उतरकर आया। उसके हाथ में माउजर था। वह मेरी तरफ बढ़ा तो मैं समझ गया कि वो कुछ करने वाला है। मैंने तुरंत आड़ ले ली। इसके बाद उस बंदे ने फायर झोंक दिया। चंद सेकेंड बाद वे चले गए।’