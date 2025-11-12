Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPremananda Maharaj suddenly arrived to visit Dauji and Revati Maiya, devotees thronged
प्रेमानंद महाराज अचानक दाऊजी और रेवती मैया का दर्शन करने पहुंचे, उमड़ पड़े भक्त

Wed, 12 Nov 2025 12:26 PMYogesh Yadav बलदेव (मथुरा) हिन्दुस्तान संवाद
वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज बुधवार को अचानक मथुरा के बलदेव में दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने पहुंचे। महाराज के आने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में भक्त भी मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। हर कोई प्रेमानंद महाराज की एक झलक देखना चाहता था। महाराज के मंदिर में प्रवेश करते ही पूरा परिसर राधे-राधे और दाऊजी महाराज के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर प्रांगण से लेकर मंदिरों की छतों से जयघोष सुनाई देने लगा। मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट गई। प्रेमानंद महाराज और उनके साथ चल रहे संतों ने गर्भगृह में पहुंचकर दाऊजी महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए।

मुख्य पुजारी रामनिवास शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को पूजा-अर्चना कराई। मंदिर सेवायत दामोदर पांडेय, बालकृष्ण पांडेय ने संत प्रेमानंद महाराज को दाऊजी महाराज का अंगवस्त्र व प्रसाद भेंट किया। इस दौरान मुख्य पुजारी रामनिवास शर्मा, सेवायत दामोदर शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को दाऊजी महाराज के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी।

दर्शन को पार्किंग तक दौड़े लोग

प्रेमानंद महाराज के आने की खबर उनके मंदिर में आने से कुछ मिनट पहले नगर के लोगों को हो गई। जिसे भी पता चला महाराज का दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उनके मंदिर पहुंचने से पहले ही मंदिर प्रांगण और मंदिर की छत भर गई। प्रेमानंद महाराज के मंदिर से रवाना होने के बाद भी लोगों का मंदिर पहुंचना जारी रहा। जब उन्हें पता लगा कि प्रेमानंद मंदिर से निकल गये हैं तो लोगों ने पार्किंग तक दौड़ लगाई लेकिन तब तक वह बलदेव से निकल चुके थे।