प्रेमानंद महाराज अचानक दाऊजी और रेवती मैया का दर्शन करने पहुंचे, उमड़ पड़े भक्त

संक्षेप: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज बुधवार को अचानक मथुरा के बलदेव में दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने पहुंचे। महाराज के आने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में भक्त भी मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। हर कोई प्रेमानंद महाराज की एक झलक देखना चाहता था।

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज बुधवार को अचानक मथुरा के बलदेव में दाऊजी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने पहुंचे। महाराज के आने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में भक्त भी मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। हर कोई प्रेमानंद महाराज की एक झलक देखना चाहता था। महाराज के मंदिर में प्रवेश करते ही पूरा परिसर राधे-राधे और दाऊजी महाराज के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर प्रांगण से लेकर मंदिरों की छतों से जयघोष सुनाई देने लगा। मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट गई। प्रेमानंद महाराज और उनके साथ चल रहे संतों ने गर्भगृह में पहुंचकर दाऊजी महाराज के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्य पुजारी रामनिवास शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को पूजा-अर्चना कराई। मंदिर सेवायत दामोदर पांडेय, बालकृष्ण पांडेय ने संत प्रेमानंद महाराज को दाऊजी महाराज का अंगवस्त्र व प्रसाद भेंट किया। इस दौरान मुख्य पुजारी रामनिवास शर्मा, सेवायत दामोदर शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को दाऊजी महाराज के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी।