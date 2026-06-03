प्रेमानंद महाराज की शिष्या के बेटे का अपहरण, आश्रम के गेट से जल सेवा के दौरान गायब हुआ
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम के पास से 7 वर्षीय लड्डू उर्फ वेद कुमार के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। बच्चे की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बच्चे की तलाश में जुटी हुई है।
वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम के पास से एक सात वर्षीय बालक के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार, कविता नामक महिला संत प्रेमानंद महाराज की शिष्या हैं और श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में रहकर सेवा-पूजा का कार्य करती हैं। उनका सात वर्षीय बेटा लड्डू उर्फ वेद कुमार गौतम भी उनके साथ आश्रम में रहता था और सेवा कार्यों में सहयोग करता था।
प्रेमानंद महाराज की शिष्या के बेटे का अपहरण
बताया गया है कि इन दिनों बालक आश्रम के समीप जल सेवा के कार्य में लगा हुआ था। आरोप है कि 31 मई को वह रोजाना की तरह जल सेवा कर रहा था। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया। जब काफी देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिवार और आश्रम के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में बच्चे को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बच्चे की मां ने बुधवार को कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शाम को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया।
सीसीटीवी से सुराग खोज रही पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बच्चे की गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा सके। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद आश्रम और आसपास के क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है।
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