संत प्रेमानंद महाराज की कैसी है सेहत? सुबह की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। देश और दुनिया में उनके लाखों भक्त हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में उनके भक्त इंतजार करते हैं। वह लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले दो दिन से उनकी पदयात्रा न होने से उनके भक्त चिंतित हैं।

Ajay Singh संवाददाता, वृंदावनSun, 5 Oct 2025 11:06 AM
Premananda Maharaj News: श्रीहित राधा केलि कुंज परिकर द्वारा स्वामी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शनिवार को एक सूचना जारी की गई है। सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि स्वामी प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के दृष्टिगत अनिश्चित काल के लिए पदयात्रा को बंद किया जा रहा है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु भक्त दर्शनों के लिए पदयात्रा मार्ग पर खड़ा न हो। उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों से स्वामी प्रेमानंद महाराज पदयात्रा पर नहीं आ रहे थे। जिसके चलते हजारों श्रद्धालु उनके दर्शनों और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे।

बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। देश और दुनिया में उनके लाखों भक्त हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में उनके भक्त इंतजार करते हैं। संत प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले दो दिन से सुबह-सुबह उनकी पदयात्रा न होने से उनके भक्त काफी चिंतित हैं। कई भक्तों को इस बारे में सूचना नहीं थी, इस वजह से कई भक्त हमेशा की तरह उनके दर्शन के लिए रास्ते पर इंतजार करते रहे। लेकिन दर्शन नहीं मिले तो चिंता में पड़ गए। भक्तों की परेशानी और चिंता को देखते हुए शनिवार को श्रीहित राधा केलि कुंज परिकर की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित किया गया है।

बिना बताए संत प्रेमानंद के दर्शन को पहुंचे नाबालिग

वहीं वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए दो दिन पहले किशोरी और किशोर ग्वालियर से मथुरा पहुंच गए थे। इस बारे में परिजनों ने दोनों के अपहरण की रिपोर्ट ग्वालियर में दर्ज कराई थी। कंट्रोल की सूचना पर जीआरपी ने दोनों को जंक्शन से बरामद कर परिजनों की मौजूदगी में एमपी पुलिस को सौंप दिया।

कंट्रोल रूम आगरा से मथुरा जीआरपी को गुरुवार की रात सूचना मिली कि नाबालिग किशोरी और किशोर घर से बिना सूचना के आए हैं। दोनों की लोकेशन मथुरा जंक्शन की मिली है। कंट्रोल रूम ने दोनों का फोटो भी साझा किया। इस पर जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने थाने में रात्रि ड्यूटी पर तैनात एसआई दुष्यंत कुमार कौशिक को बच्चों की फोटो थाने के ग्रुप के माध्यम से साझा करते उनकी तलाश करने के निर्देश दिए। उप निरीक्षक, महिला सिपाही नीलम के साथ उनकी तलाश में जुट गए। कुछ देर बाद दोनों बच्चे प्लेटफार्म-3 पर मिल गए। बच्चों को थाने लाकर पूछताछ की गई। बरामद बच्ची की उम्र 13 और बच्चे की 7 वर्ष थी। किशोरी रिश्ते में किशोर की खास मौसी थी। बच्चों ने बताया कि वह संत प्रेमानंद के दर्शन करने घर से निकल आए थे।

