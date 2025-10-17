कुछ ज्यादा वायरल कर दिया, प्रेमानंद ने बताई अब कैसी है तबीयत; अफवाह फैलाने वालों को दी नसीहत
संक्षेप: प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच, उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है। महाराज ने फेक न्यूज और वीडियो के जरिए भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को चेतावनी दी और भक्तों से सही जानकारी साझा करने की अपील की।
प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें चल रहीं हैं। इसे लेकर अब उन्होंने खुद जवाब दिया है। साथ ही यूट्यूबर्स को नसीहत भी दी है। प्रेमानंद महाराज ने फेक न्यूज़ और भागवतिक अपराध से बचने की चेतावनी दी है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके अस्वस्थ्य को लेकर कई झूठी बातें भी फैलाई गईं थीं।
एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के दौरान बताया कि उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें चल रह हैं। दावा किया जा रहा है कि आपकी हालत गंभीर है साथ ही कुछ अनहोनी हो गई है। अपने व्यू के चक्कर में कुछ भी कर दे रहे हैं। इस पर प्रेमानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, "हम इतने सीरियस नहीं थे, कुछ ज्यादा ही कर दिया। ऐसा वीडियो बनाने वालों को समझना चाहिए ये भागवतिक अपराध है। इससे हजारों रोग दुख हुए तो इस दुख का कारण आप हुए न? आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज़ तो रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है। इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए।"
भक्त ने महाराज से कहा कि आपकी फोटो के साथ एडिटिंग करके कुछ भी दिखा दिया जा रहा है। इस पर प्रेमानंद ने कहा, "भक्तों के अंदर जो इससे दुख पहुंचता है। उसके परिणाम में जो ये करता है उसके लिए दुखदायी हो जाएगा।" 2020 के वीडियो को लेकर आज वायरल किया जा रहा है, भक्त रोने लगते हैं। इस सवाल पर प्रेमानंद ने कहा कि भावों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है। भागवतिक दंड विधान लागू हो जाते हैं ये जो लोग इस तरह का कर रहे हैं। भावुक जनों के मन में जो दुख पैदा होता है वह एकत्रित होकर आपको परिणाम मिलेगा। सही जानकारी ही समाज को देनी चाहिए। तभी तो उसका महत्व है। किडनी कोई अब सही थोड़ी होना है, अब ऐसा ही चलता रहेगा। कोई सीरियस बात नहीं है। सही न्यूज़ देनी चाहिए। नहीं तो लोगों के भावों में जो दुख पहुंचता है वह बाद में परिणाम में दुख देगा। ये भाव की बात है। इसलिए लोगों को सही खबर देनी चाहिए।