Premanand Maharaj inspected the flood affected areas in Vrindavan by steamer वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, स्टीमर से एक घंटे तक किया भ्रमण, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPremanand Maharaj inspected the flood affected areas in Vrindavan by steamer

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, स्टीमर से एक घंटे तक किया भ्रमण

यूपी कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने निकले। उनके साथ साधु-संत भी मौजूद रहे। प्रेमानंद महाराज ने एक घंटे तक स्टीमर से भ्रमण किया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुराTue, 9 Sep 2025 03:19 PM
share Share
Follow Us on
वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, स्टीमर से एक घंटे तक किया भ्रमण

यूपी के मथुरा समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिस कारण कई स्थानों पर खेत-खलिहान, मंदिर सब डूब चुके हैं। जिसे लेकर एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। इस बीच मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने निकले।

प्रेमानंद महाराज ने स्टीमर पर अपने अनुयायियों के संग यमुना के उफनती पानी को देखने पहुंचे। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर प्रेमानंद अपने निवास स्थान से बाहर नहीं निकलते हैं। बाढ़ का जायजा लेने के दौरान प्रेमानंद ने कहा कि सब भगवान की लीला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह आपदा को देवीय आपदा न मानें बल्कि प्रकृति का हिस्सा समझें। उन्होंने लोगों को इस कठिन समय में धैर्य और साहस से काम लेने की बात कही। प्रेमानंद ने तकरीबन एक घंटे तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

प्रेमानंद ने बाढ़ आपदा को लेकर एक वीडियो भी जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय विपदा चल रही है। वृंदावन में बाढ़ से हजारों लोग भूखे हैं। न पानी और न बिजली है। ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करनी चाहिए। नाव में भोजन रखकर लोगों तक पहुंचाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:गाड़ी पर भगवान का नाम लिखवाना सही या गलत? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज

वाराणसी में चेतावनी बिंदु के पार पहुंचा गंगा

उधर, वाराणसी में गंगा का जलस्तर सोमवार को चेतावनी बिंदु पार करके खतरा निशान के करीब पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रात आठ बजे दो सेमी प्रतिघंटे की वृद्धि जारी थी। राजघाट गेज पर बहाव 70.52 मीटर पर था। यहां चेतावनी बिंदु 70.262 और खतरा निशान 71.262 मीटर पर है। लगातार बढ़ाव के कारण 16 मुहल्ले और 15 गांव दोबारा बाढ़ की चपेट में है। गंगा, वरुणा के साथ गोमती का तटवर्ती इलाका भी प्रभावित होने लगा है। 800 से अधिक परिवारों ने राहत शिविरों में डेरा डाला है। आपदा विभाग के मुताबिक बढ़ाव की रफ्तार में थोड़ी कम हुई है। फिर भी अगले 24 घंटे तक बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। जलस्तर अभी खतरा निशान से 74 सेमी नीचे है।

Mathura Mathura News Mathura Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |