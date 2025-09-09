वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, स्टीमर से एक घंटे तक किया भ्रमण

यूपी कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने निकले। उनके साथ साधु-संत भी मौजूद रहे। प्रेमानंद महाराज ने एक घंटे तक स्टीमर से भ्रमण किया।

यूपी के मथुरा समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिस कारण कई स्थानों पर खेत-खलिहान, मंदिर सब डूब चुके हैं। जिसे लेकर एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। इस बीच मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने निकले।

प्रेमानंद महाराज ने स्टीमर पर अपने अनुयायियों के संग यमुना के उफनती पानी को देखने पहुंचे। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर प्रेमानंद अपने निवास स्थान से बाहर नहीं निकलते हैं। बाढ़ का जायजा लेने के दौरान प्रेमानंद ने कहा कि सब भगवान की लीला है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह आपदा को देवीय आपदा न मानें बल्कि प्रकृति का हिस्सा समझें। उन्होंने लोगों को इस कठिन समय में धैर्य और साहस से काम लेने की बात कही। प्रेमानंद ने तकरीबन एक घंटे तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

प्रेमानंद ने बाढ़ आपदा को लेकर एक वीडियो भी जारी किया। जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय विपदा चल रही है। वृंदावन में बाढ़ से हजारों लोग भूखे हैं। न पानी और न बिजली है। ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करनी चाहिए। नाव में भोजन रखकर लोगों तक पहुंचाना चाहिए।