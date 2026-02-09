संत प्रेमानंद एकांतिक वार्तालाप की व्यवस्था बदली, लागू हुआ ये नया सिस्टम

संक्षेप: एकांतिक वार्तालाप की नई व्यवस्था में टोकन लेकर श्रद्धालु अगले दिन सुबह 8:15 बजे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचेंगे, जहां टोकन के बदले उन्हें एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन का टोकन प्राप्त होगा। कुछ दिनों बाद व्यवस्था को और सरल किया जाएगा। इसके तहत श्रद्धालुओं को शाम के समय ही टोकन दे दिया जाएगा।

संत प्रेमानंद महाराज के राधा केली कुंज आश्रम में एकांतिक वार्तालाप एवं एकांतिक दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आश्रम प्रशासन द्वारा नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार श्रद्धालुओं को अब दिन में लाइन लगानी होगी। इसके बाद शाम के समय हाथ पर नंबर लिखकर एक टोकन दिया जाएगा। बता दें कि संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य को लेकर पिछले काफी समय से उतार-चढ़ाव की खबरें आती रहती हैं। हालांकि हाल में सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह स्कूटी चलाते हुए दिखे थे।

एकांतिक वार्तालाप की नई व्यवस्था में टोकन लेकर श्रद्धालु अगले दिन सुबह 8:15 बजे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचेंगे, जहां टोकन के बदले उन्हें एकांतिक वार्तालाप या एकांतिक दर्शन का टोकन प्राप्त होगा। आश्रम सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों बाद व्यवस्था को और सरल किया जाएगा। इसके तहत श्रद्धालुओं को शाम के समय ही टोकन दे दिया जाएगा जिससे वे अगले दिन सुबह सीधे अंदर जाकर दर्शन कर सकेंगे।

स्कूटी चलाते दिखे थे संत प्रेमानंद पिछले दिनों सोशल मीडिया में संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह यमुना खादर में बने एक मार्ग से स्कूटी चलाते हुए दिखाई दिए थे। लोगों ने प्रेमानंद महाराज को स्कूटी चलाते देखा तो आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तब उनके साथ चल रहे शिष्यों ने लोगों को ऐसा करने से रोका। वायरल वीडियो में यह सब दिख रहा था।