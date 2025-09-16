prem nagar of agra was shaken by the explosions a woman jumped and fell on the roof of her neighbour धमाकों से दहला आगरा का प्रेम नगर, महिला उछलकर पड़ोसी की छत पर गिरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
धमाकों से दहला आगरा का प्रेम नगर, महिला उछलकर पड़ोसी की छत पर गिरी

धमाकों से दहला आगरा का प्रेम नगर, महिला उछलकर पड़ोसी की छत पर गिरी

मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि राजेश का फ्रिज खराब हो गया था। शाम के समय ही मिस्त्री फ्रिज में गैस डालकर गया था। उसके कुछ देर बाद ही यह घटना हुई। पुलिस को पहले लगा कि फ्रिज का कंप्रेसर फटा होगा। पुलिस को फ्रिज सुरक्षित मिला। पुलिस ने गैस सिलेंडर देखा। घर की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई।

Ajay Singh संवाददाता, आगराTue, 16 Sep 2025 12:13 PM
धमाकों से दहला आगरा का प्रेम नगर, महिला उछलकर पड़ोसी की छत पर गिरी

यूपी के आगरा के शमसाबाद मार्ग स्थित प्रेम नगर मोहल्ला सोमवार की शाम एक के बाद एक हुए दो धमाकों से दहल गया। घर में आग लग गई। सास-बहू गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। बहू पहली मंजिल पर मौजूद थी। धमाका इतना तेज था कि उछलकर पड़ोसी के घर की छत पर गिरी। लोहे का मेन गेट उखड़कर गली में गिरा। कमरे के दरवाजे उखड़ गए। सामान अस्त-व्यस्त हो गया। देर रात तक यह साफ नहीं हो सका कि धमाका किसमें हुआ था। गैस सिलेंडर सुरक्षित मिला।

घटना शाम करीब सात बजकर पचास मिनट की है। हादसा 67 वर्षीय भानु प्रताप सिंह के घर में हुआ। उनका बेटा राजेश तोमर ट्रैवल एजेंसी में गाड़ी चलाता है। घर पर जानकी और उनकी बहू साधना मौजूद थे। राजेश का बेटा मनोज व बेटी दीक्षा भी किसी काम से बाहर गए थे। घटना के समय साधना पहली मंजिल पर मौजूद थीं। जानकी बेसमेंट में थीं।

स्थानीय लोगों के अनुसार भानु प्रताप के घर एक के बाद एक दो तेज धमाके हुए। मोहल्ले में लोगों के कान सुन्न पड़ गए। खिड़की दरवाजे हिल गए। भानु प्रताप के घर का लोहे का मेन गेट तेज आवाज के साथ गली में गिरा। अचानक घर से धुंआ निकलते देखा।

यह देख मोहल्ले वाले राहत कार्य में जुट गए। घर में आग लग गई थी। लोगों ने अपने प्रयास से बुझा लिया। साधना जख्मी हालत में पड़ोसी की छत पर मिलीं। वह पहली मंजिल से उछलकर पड़ोसी के घर में गिरी थीं। जानकी बेसमेंट में जख्मी हालत में मिलीं। दोनों को इलाज के लिए भेजा गया। सूचना पर पुलिस आ गई। छानबीन शुरू कर दी। देर रात तक यह साफ नहीं हो सका कि धमाका किसमें हुआ था। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए सूचना दी गई।

सिलेंडर और फ्रिज दोनों सुरक्षित मिले

मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि राजेश का फ्रिज खराब हो गया था। शाम के समय ही मिस्त्री फ्रिज में गैस डालकर गया था। उसके कुछ देर बाद ही यह घटना हुई। पहले पुलिस को लगा कि फ्रिज का कंप्रेसर फटा होगा। पुलिस को फ्रिज सुरक्षित मिला। पुलिस ने गैस सिलेंडर देखा। वह भी सुरक्षित था। घर की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई। कमरे के लकड़ी के दरवाजे उखड़ गए थे। दीवारों में दरारें आ गई थीं। सीढ़ियों पर लगी स्टील की रेलिंग उखड़ गई थी।

बेसमेंट में सिलेंडर लीकेज की आशंका

इंस्पेक्टर सदर विजय विक्रम सिंह ने बताया कि जांच के दौरान बेसमेंट में गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ मिला। चूल्हे की एक नोव खुली हुई थी। बेसमेंट में कोई खिड़की नहीं है। ताकि हवा बाहर निकल सके। पुलिस आशंका जता रही है कि चूल्हा खुला रह गया। बेसमेंट में गैस भर गई। जैसे ही जानकी देवी ने गैस जलाने के लिए लाइटर जलाया तेज धमाका हुआ। आग लग गई। बेसमेंट में गैस भरने के कारण आग लगी थी।

