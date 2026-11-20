राजा भैया की ओर से कुंडा में आयोजित श्री राम कथा में कथा स्थल पर प्रेम कुमार को देखकर हर कोई चौंक गया। प्रेम कुमार के गले में मोटी-मोटी सोने की चेन थी। हाथों में भारी कड़े, उंगलियों में अंगूठियां और शरीर पर सिर से पांव तक सोना ही सोना। उनकी गोल्डन बुलेट भी आकर्षण का केंद्र बनी रही।

प्रतापगढ़, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा हो रही श्रीराम कथा में गोल्डन मैन ऑफ बिहार प्रेमकुमार सिंह करीब छह किलो सोना पहनकर पहुंचे। राजा भैया की ओर से किए गए इस आयोजन में कथा स्थल पर प्रेम कुमार को देखकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने कथा सुनने आए लोगों का ध्यान खींचा। लोग उनके साथ वीडियो बनाने और सेल्फी लेने लगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि श्रीराम कथा से सनातन लगातार बढ़ रहा है। वह बिहार के भोजपुर से आए हैं। वह 10 करोड़ से अधिक का सोना पहनते हैं। छह किलोग्राम 300 ग्राम सोना पहनकर चलते हैं। प्रेम कुमार सिंह ने राजा भैया से भी मुलाकात की।

कुंडा में हो रही श्रीराम कथा में देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और खास लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोने के गहनों से लदे प्रेम कुमार सिंह वहां पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए हर किसी का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। प्रेम कुमार के गले में मोटी-मोटी सोने की चेन थी। हाथों में भारी कड़े, उंगलियों में अंगूठियां और शरीर पर सिर से पांव तक सोना ही सोना। उनकी गोल्डन बुलेट भी आकर्षण का केंद्र बनी रही।

कौन हैं प्रेम कुमार सिंह? प्रेम कुमार सिंह बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। उन्हें गोल्डमैन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। प्रेम सिंह पेशे से किसान हैं। कहा जाता है कि सोने से उनका विशेष लगाव है। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसे ही सोना पहनकर पहुंचते हैं। उनके सोने और पहनावे को लेकर हर कहीं चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ कुंडा की श्रीराम कथा में भी हुआ। लोगों ने प्रेम कुमार सिंह को देखा तो उनकी फोटो-वीडियो लेने लगे। लोगों के बीच प्रेम कुमार सिंह के साथ सेल्फी लेने की भी होड़ मच गई।