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महिलाओं को लेकर क्या करने जा रही योगी सरकार? तीन मई को लेकर फाइनल हो गया कार्यक्रम

Apr 30, 2026 09:47 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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योगी सरकार यूपी में मातृ मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक और भी कम करने की दिशा में एक योजना बना रही है। इसको लेकर तीन मई को चिकित्सकों की एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

महिलाओं को लेकर क्या करने जा रही योगी सरकार? तीन मई को लेकर फाइनल हो गया कार्यक्रम

UP Sarkar: गर्भवती महिलाओं को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार यूपी में मातृ मृत्यु दर को वर्ष 2030 तक और भी कम करने की दिशा में एक योजना बना रही है। इसको लेकर तीन मई को चिकित्सकों की एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें उनसे सुझाव लेकर इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा।

स्टेट ट्रांसफार्मेशन मिशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का गठन पहले ही किया जा चुका है। यह प्रकोष्ठ प्रस्तावित उपायों को लागू करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। परिणामों को और बेहतर बनाने के प्रयास में सरकार निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस रणनीति में शामिल कर रही है। प्रस्तावित योजना में गर्भावस्था से लेकर प्रसव और इसके बाद की देखभाल तक, मातृ देखभाल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि इस रोडमैप को जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा।

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मोबाइल ऐप से गर्भवती महिलाओं का होगा रजिस्ट्रेशन

उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप बना कर उस पर सौ फीसदी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाएगा। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। जटिल मामलों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में समय पर रेफर कराया जाएगा। मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव और उच्च रक्तचाप संबंधी विकारों का विशेष प्रबंधन किया जाएगा। गर्भावस्था से पहले महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और जोखिम कारणों को कम करने के लिए काम होगा। प्रसव के बाद की गुणवत्तापूर्ण देखभाल का विस्तार करना तथा प्रसव के बाद कम से कम एक वर्ष तक स्वास्थ्य सेवाओं और प्राथमिक देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

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महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

वहीं दूसरी ओर देवरिया में मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं शक्ति दीदी अभियान चलाया गया। इसमें मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं एवं बलिकाओं को महिला सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया।साथ ही पंपलेट वितरित किए गए। सलेमपुर कोतवाली की टीम ने सोहनाग मोड़, हनुमान मंदिर पर, बघौचघाट थाने की टीम ने कस्बा के यूपी ग्रामीण बैंक तथा भाटपाररानी थाने की टीम ने बेलपार ढाला पर छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरुक किया गया। इसके अलावा अन्य थानों की टीमों ने सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर महिलाओं व बालिकाओं को पंपलेट वितरित किया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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