ट्रेन में गर्भवती महिला को हुई प्रसव पीड़ा पर, स्टेशन पर महिला ने जुड़वां बच्चों को दिया जन्म
संक्षेप: अवध आसाम एक्सप्रेस (15910) (लालगढ़ से समस्तीपुर) में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला यात्री हीरा देवी को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।
अवध आसाम एक्सप्रेस (15910) (लालगढ़ से समस्तीपुर) में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला यात्री हीरा देवी को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला के परिजनों ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सहायता के लिए सूचित किया। सूचना मिलते ही उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के अधिकारियों ने लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही महिला यात्री को सुरक्षित उतारा गया।
महिला आरपीएफ कर्मियों और उत्तर रेलवे मंडलीय चिकित्सालय तथा इमरजेंसी मेडिकल रूम की चिकित्सक टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। जल्दबाज़ी में 108 एम्बुलेंस सेवा को भी बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही रेलवे के डॉक्टर दल ने महिला का सुरक्षित प्रसव करा दिया। महिला ने दो स्वस्थ जुड़वां शिशुओं (एक बालक एवं एक बालिका) को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके बाद उनका परिवार अपनी आगे की यात्रा के लिए ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस से रवाना हो गया।