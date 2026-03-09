Hindustan Hindi News
आरोपी के पक्ष में बयान नहीं देने पर गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता से रेप; घर आकर धमकाया, 6 पर केस

Mar 09, 2026 04:07 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बिलारी (मुारादाबाद)
मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में 4 माह की गर्भवती 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले शादी का झांसा देकर शोषण किया गया, फिर बयान बदलने का दबाव बनाया गया। मना करने पर आरोपी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में चार माह की गर्भवती 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसे पहले बयान बदलने के लिए धमकाया और जब उसने मना किया तो उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के ही जबर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाए थे। इस कारण वह वर्तमान में चार माह की गर्भवती है। युवती के अनुसार, 6 मार्च को वह खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी पक्ष के बिजनेश, धारा सिंह और रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव मंगली निवासी उनका रिश्तेदार अनूप वहां पहुंच गए।

आरोपी के पक्ष में बयान नहीं देने पर पीड़िता से रेप

पीड़िता का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने उसे घेर लिया और धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने जबर सिंह के खिलाफ बयान दिया तो उसे और उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगे। युवती का कहना है कि उसी समय आरोपी बिजनेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि अनूप चाकू दिखाकर उसे डराता रहा।

आरोपियों के परिजनों ने पीड़िता को घर पर धमकाया

घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस को फोन कर मामले की सूचना दी।पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसी दिन शाम को आरोपी जबर सिंह की मां अशरफी, बहन सोनम और भाभी नीतू उसके घर पहुंच गईं। वहां उन्होंने गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया कि अगर उसने बयान दिया तो उसे और उसके भाई को जान से मरवा दिया जाएगा।

6 आरोपियों के खिलाफ FIR

इस संबंध में एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर दंपति, उनकी मां, बहन समेत छह नामजद आरोपियों के खिलाफ बिलारी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

मुरादाबाद में घटी दरिंदगी की इस घटना से हर कोई सन्न है। वहीं पीड़ित परिवार डरा-सहम है। पीड़ित समेत उसका परिवार सुरक्षा की गुहार लगा रहा है।

