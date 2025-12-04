Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPreeti won case after fighting for 10 years now insurance company will pay 1 crore 18 lakh rupees
10 साल लड़ कर प्रीति ने जीता मुकदमा...अब बीमा कंपनी देगी एक करोड़ 18 लाख रुपये

10 साल लड़ कर प्रीति ने जीता मुकदमा...अब बीमा कंपनी देगी एक करोड़ 18 लाख रुपये

संक्षेप:

कोर्ट में करीब 10 साल चली इस लड़ाई को जीतना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना और बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वर्तमान के संघर्षों को कभी हावी नहीं होने दिया।

Dec 04, 2025 10:53 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

10 साल पहले हादसे में पशु चिकित्साधिकारी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दक्षिणी के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने पत्नी प्रीति, बेटे और ससुर को 1.18 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट में करीब 10 साल चली इस लड़ाई को जीतना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना और बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वर्तमान के संघर्षों को कभी हावी नहीं होने दिया। कभी डेढ़ साल के बेटे को लेकर उन्नाव नौकरी करने जातीं तो कभी कोर्ट में पैरवी। नतीजतन बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के आदेश हुए हैं। पीठासीन अधिकारी ने यह भी आदेश दिया है कि यदि बीमा कंपनी समय पर धनराशि की अदायगी नहीं करती है तो अधिकरण के माध्यम से प्रीति धनराशि की वसूली कर सकेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यशोदा नगर निवासी डॉ. आलोक श्रीवास्तव 10 फरवरी 2016 की सुबह 8:45 बजे अपनी साढ़े चार साल की बेटी अदिति को सेंट जेवियर्स स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान डीके आई केयर हास्पिटल के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें वह और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा गया जहां डॉक्टरों ने अदिति को मृत घोषित कर दिया। पति को आर्यनगर स्थित वेदांता ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। इसके बाद रीजेंसी ले जाया गया। सुधार नहीं हुआ तो मेदांता हास्पिटल गुड़गांव भेजा गया। वहां से पुन: उर्सला अस्पताल लाया गया, जहां 23 फरवरी को मौत हो गई। इसके बाद प्रीति की ओर से कोर्ट में वाद दाखिल कर 1.56 करोड़ रुपये का एक्सीडेंट क्लेम मांगा गया।

उन्होंने आधार दिया कि पति पशु चिकित्साधिकारी थे और हरदोई के अहिरोरी ब्लाक में तैनात थे। उस समय उनका मासिक वेतन 52,822 रुपये था। अधिवक्ता जया शर्मा ने बहस की। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई करते हुए 1.18 करोड़ का क्लेम स्वीकृत किया। बीमा कंपनी को यह धनराशि सात फीसद ब्याज के साथ देनी होगी। इसमें मृतक की पत्नी प्रीति को 48.54 लाख, रुपये, 11 साल के बेटे अंकुर को 45 लाख और पिता उमेश नारायण श्रीवास्तव को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। प्रीति और उमेश को आधी धनराशि नकद और आधी धनराशि अधिक ब्याज देने वाली बैंक की सावधि जमा योजना में जमा की जाएगी। अंकुर के वयस्क होने तक पूरी राशि बैंक में जमा की जाएगी।

ट्रक मालिक, चालक और बीमा कंपनी को बनाया था पक्षकार

अधिवक्ता जया के मुताबिक उन्होंने एक्सीडेंट क्लेम में ट्रक मालिक आनंद गुप्ता, चालक जीतेंद्र प्रसाद और बीमा कंपनी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया था। अधिवक्ता ने बताया कि पहले तो ट्रक मालिक ने हादसा होने से इंकार कर दिया था। बाद में साक्ष्यों के आधार पर हादसे की बात सामने आयी थी।

उन्नाव के सीवीओ कार्यालय में तैनात हैं प्रीति

प्रीति वर्तमान में उन्नाव के सीवीओ कार्यालय में तैनात हैं। पति की मौत के तीन माह बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्त जरूर मिल गई लेकिन इस दौरान उन्होंने जो कुछ बर्दाश्त किया वह याद कर सिहर उठती हैं। डेढ़ साल के छोटे बच्चे को लेकर तब दर-दर भटकती थीं। कभी उन्नाव में नौकरी तो कभी कानपुर कचहरी में मुकदमे की पैरवी। यह सब उनके लिए मुश्किल था। प्रीति बताती हैं कि अब बच्चे का भविष्य बना सकेंगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News Up Latest News Civil Court
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |