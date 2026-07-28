नेवी की नौकरी छोड़ बने IPS अधिकारी, कौन हैं प्रयागराज के नए कमिश्नर पीयूष मोर्डिया?

राजस्थान के अजमेर में 23 जुलाई 1970 को जन्मे पीयूष मोर्डिया की पढ़ाई-लिखाई और करियर की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करते हुए उन्होंने यूपीएससी में सफलता पाई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए 1998 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले वे वाराणसी जोन में एडीजी (अपर पुलिस महानिदेशक) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अपनी सख्त कार्यशैली, मॉडर्न पुलिसिंग और बेहतरीन प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाने वाले मोर्डिया को यूपी पुलिस के सबसे काबिल अफसरों में गिना जाता है।

बिना कोचिंग सिविल सेवा पास, नेवी की नौकरी भी छोड़ी राजस्थान के अजमेर में 23 जुलाई 1970 को जन्मे पीयूष मोर्डिया की पढ़ाई-लिखाई और करियर की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

उन्होंने B.Sc. करने के बाद फाइनेंस में एमबीए किया। इसके अलावा उनके पास कानून की डिग्री (LLB), पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स और मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 'मेसन फेलोशिप' भी है।

12वीं के बाद ही उनका चयन भारतीय नौसेना (नेवी) में नेवल इंजीनियरिंग के लिए हो गया था और उन्होंने गोवा में अकादमी भी जॉइन कर ली थी। हालांकि, उच्च शिक्षा पाने के लिए उन्होंने बाद में वहां से इस्तीफा दे दिया।

बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करते हुए उन्होंने यूपीएससी में सफलता पाई। पहले प्रयास में उन्हें कस्टम्स सर्विस मिली, लेकिन 1998 में दोबारा परीक्षा देकर 126वीं रैंक हासिल की और आईपीएस अफसर बने।

BSF से लेकर राष्ट्रपति पदक तक का शानदार सफर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं देने के अलावा वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) में भी रहे। उन्होंने बीकानेर में DIG और फिर नई दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में डीआईजी (इंटेलिजेंस) के पद पर काम किया।

उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन रिकॉर्ड के लिए उन्हें 'राष्ट्रपति पुलिस पदक' और कई बार 'डीजीपी प्रशस्ति पत्र' से सम्मानित किया जा चुका है।