Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: ज्ञान कुंज कॉलोनी शांतिपुरम में दो महिलाओं की चेन छिनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: ज्ञान कुंज कॉलोनी, शांतिपुरम की दो महिलाएं, हीरावती देवी और स्नेहलता त्रिपाठी, शुक्रवार शाम घर से टहलने निकली थीं। शिव मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके गले से सोने के चेन झपट लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, और महिलाओं ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

ज्ञान कुंज कॉलोनी शांतिपुरम में दो महिलाओं की चेन छिनी
ज्ञान कुंज कॉलोनी शांतिपुरम में दो महिलाओं की चेन छिनी

Prayagraj News: फाफामऊ, हिन्दुस्तान संवाद। ज्ञान कुंज कॉलोनी शांतिपुरम की हीरावती देवी और स्नेहलता त्रिपाठी शुक्रवार शाम पांच बजे घर से पैदल टहलने निकली थीं। वह घर से कुछ दूर शिव मंदिर के पास पहुंचीं ही थी कि पीछे से आए एक बाइक से दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर दोनों महिलाओं के गले से सोने के चेन छीनकर फरार हो गए।अचानक हुई घटना से वह गिरते गिरते बचीं और दहशत में आ गईं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। भुक्तभोगी दोनों महिलाओं ने बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ फाफामऊ थाने में तहरीर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।