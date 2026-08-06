Prayagraj News: शौचालय जाने के लिए सुरक्षा चक्र से गुजरती हैं महिला कर्मचारी
Prayagraj News: प्रयागराज एयरपोर्ट पर महिला कर्मचारियों को शौचालय की सुविधा न मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें शौचालय के लिए टर्मिनल के बाहर निकलना पड़ता है, जिससे सुरक्षा प्रक्रियाओं में समय बर्बाद होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की आवश्यकता को बताया है।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज एयरपोर्ट के एयर साइड में तैनात महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इंडिगो, अकासा एयर और एलाइंस एयर की महिला कर्मचारी रोजाना इस परेशानी का सामना कर रही हैं। एयर साइड में तैनात इन महिलाकर्मियों को ड्यूटी के दौरान शौचालय जाने के लिए टर्मिनल के सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है।
समस्या का विवरण
समस्या केवल बाहर जाने तक सीमित नहीं है। शौचालय का उपयोग करने के बाद उन्हें दोबारा एयर साइड में प्रवेश के लिए पूरी सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हर बार सुरक्षा जांच, पहचान सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रोटोकॉल पूरे करने पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। इसके अलावा उन्हें शौचालय तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर भी लगाना पड़ता है, जिससे ड्यूटी के दौरान अनावश्यक समय नष्ट होता है।
महिला कर्मचारियों की शिकायतें
एयर साइड में कार्यरत महिला कर्मचारी का कहना है कि पुरुष कर्मचारियों के लिए शौचालय उपलब्ध है, लेकिन उनके के लिए सुविधा नहीं है। कई बार विमान के कम समय के टर्नअराउंड के दौरान यह समस्या और गंभीर हो जाती है। कर्मचारियों की मानें तो महाकुम्भ 2025 के दौरान जब प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों और उड़ानों का दबाव कई गुना बढ़ गया था, तब यह समस्या सबसे अधिक महसूस हुई। लगातार व्यस्त ड्यूटी के बीच शौचालय के लिए एयर साइड से बाहर निकलना और फिर दोबारा सुरक्षा जांच से गुजरना बेहद कठिन साबित हुआ।
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स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं
महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर
प्रयागराज। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध न होने से केवल असुविधा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। एसआरएन की डॉ. अमृता चौरसिया का कहना है कि महिलाओं को लंबे समय तक पेशाब नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) का खतरा बढ़ जाता है। बार-बार संक्रमण होने पर यह किडनी तक भी पहुंच सकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुलभ और स्वच्छ शौचालय होना स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद आवश्यक है। इसी क्रम में नाजरेथ हॉस्पिटल की डॉ. प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर जहां संभव हो, भारतीय शैली (इंडियन) शौचालय का उपयोग संक्रमण की दृष्टि से अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें सीट के सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को समय पर शौचालय की सुविधा मिले और उन्हें लंबे समय तक पेशाब रोकने के लिए मजबूर न होना पड़े। कार्यस्थल पर पर्याप्त और स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान, दोनों के लिए जरूरी है।
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लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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