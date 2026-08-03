Prayagraj News: देवर ने विधवा भाभी से की दुष्कर्म की कोशिश
Prayagraj News: एक विधवा महिला ने अपने देवर पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया। महिला ने सास-ससुर पर भी आरोपी का साथ देने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सास ने भी बहू और उसके भाइयों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है।
Prayagraj News: देवर ने भाभी से की दुष्कर्म की कोशिश घरेलू कलह
घरेलू विवाद का आरोप
सास-ससुर पर आरोपी का साथ देने का आरोप
कानूनी कार्रवाई
सास ने भी बहू और उसके भाइयों पर दर्ज कराया केस
प्रयागराज, संवाददाता।
गोविंदपुर निवासी एक विधवा महिला ने अपने देवर पर छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने सास-ससुर पर भी मारपीट करने व जान से मारने की धमकी और आरोपी का साथ देने का आरोप लगाया है। शिवकुटी पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में महिला की सास ने उसके और उसके भाइयों व कुछ अज्ञात के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है。
समस्याओं का बढ़ना
पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया है कि करीब एक माह पूर्व उसके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद से ही देवर आए दिन उससे छेड़छाड़ करने लगा। आरोप है कि रविवार सुबह वह कमरे में घुस आया और गलत नीयत से पकड़ लिया। विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए और किसी को बताने पर बच्चों समेत जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि उसने अपने मायकेवालों को बुलाया तो उनके साथ भी मारपीट की गई और पचास हजार रुपये मांगे गए। महिला ने सास-ससुर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके मुताबिक देवर की शिकायत करने पर दोनों उसे संपत्ति में हिस्से की धमकी देकर चुप करा देते थे। उससे कहा जाता कि संपत्ति में हिस्सा लेना है तो उन्हें खुश करना होगा。
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