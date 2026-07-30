Prayagraj News: सहसों-फाफामऊ मार्ग पर जलभराव से दिक्कत
Prayagraj News: थरवई के उत्तम गिरि के चकिया गांव में जलनिकासी की व्यवस्था न होने से फोर लेन पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। जेई ज्ञानेंद्र सिंह ने समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है।
Prayagraj News: थरवई, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के उत्तम गिरि के चकिया गांव के सामने सड़क पर जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से सहसों फाफामऊ फोर लेन पर पानी भरा है। राहगीरों का आना-जाना मुश्किल हो रहा है।आसपास के रहने वाले दीप मौर्या, महीप सिंह, जितेंद्र यादव, राम किशुन आदि ने बताया कि फोरलेन सड़क तो बन गईं मगर पानी कि निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं हुआ। जेई ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जल निकासी की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा।
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