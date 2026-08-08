Prayagraj News: जल संचय के लिए जनभागीदारी जरूरी : प्रो. त्रिपाठी
Prayagraj News: प्रयागराज में कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा विकर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में ‘जल संचय–जन भागीदारी’ कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रो. डॉ. आरपी त्रिपाठी ने जल संरक्षण और जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम जल संरक्षण के संकल्प के साथ समाप्त हुआ।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से विकर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में ‘जल संचय–जन भागीदारी’ विषय पर कार्यशाला आयोजन किया गया।छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी नागेश कुमार पांडेय के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के प्रो. डॉ. आरपी त्रिपाठी ने जल संरक्षण, जल चक्र और वर्षा जल संचयन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पीने योग्य जल सीमित है, इसलिए जल प्रबंधन के साथ सामूहिक जनभागीदारी जरूरी है। रचनात्मक एवं कलात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्रधानाचार्य वीडी शुक्ला, मोहम्मद अंसार, आशीष मिश्रा सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।
अंत में वीडी शुक्ला ने मुख्य वक्ता को शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन जल संरक्षण के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।
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