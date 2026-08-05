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Prayagraj News: अंबेडकर विहार की दीवार गिरी, बहादुरगंज में सड़क टूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: तेज बारिश की वजह से चौफटका स्थित अंबेडकर विहार में बाउंड्रीवाल का हिस्सा गिर गया, जबकि बहादुरगंज क्षेत्र में सड़क टूटने से लोगों को आवागमन में परेशानी

अंबेडकर विहार की दीवार गिरी, बहादुरगंज में सड़क टूटी
अंबेडकर विहार की दीवार गिरी, बहादुरगंज में सड़क टूटी

Prayagraj News: प्रयागराज। तेज बारिश की वजह से चौफटका स्थित अंबेडकर विहार में बाउंड्रीवाल का हिस्सा गिर गया, जबकि बहादुरगंज क्षेत्र में सड़क टूटने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। अंबडेकर बिहार में रहने वाले नागरिकों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आवासीय योजना की बाउंड्रीवाल गिर चुकी है। उस समय क्षेत्रीय पार्षद की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से दीवार का निर्माण कराया गया था, जबकि कॉलोनी की देखरेख की जिम्मेदारी पीडीए की है। बहादुरगंज में पिछले महीने बनाई गई सड़क भी कई स्थानों पर टूटने लगी है।

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लोगों के अनुसार पीडीए ने सड़क का निर्माण किया था।

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