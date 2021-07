हाईकोर्ट में आज से सिस्को वेब एक्स इवेन्ट प्लेटफार्म पर वर्चुअल सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार से वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही सिस्को वेब एक्स इवेन्ट प्लेटफ़ार्म पर प्रारंभ हो रही है।

सोमवार को न्यायालय संख्या 2, 3, 34, 35 व 45 में सभी मामलों की सुनवाई सिस्को वेब एक्स इवेन्टसे होगी। इसके बाद अन्य न्यायालयों में भी अलग-अलग बैच में इसी माध्यम से सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। सिस्को वेब एक्स इवेन्ट प्लेटफार्म से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक जानकारी क्रमबद्ध रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर

“Standing Operation Procedure for Ld. Advocate/Party-in-person for hearing through video conferencing on WebExEvents” नाम से होगी।

रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार इस जानकारी को उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर क्लिक करके देखा जा सकता है। नए प्लेटफार्म में वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग में बहुत सरल तरीक़े से भाग लिया जा सकता है और इसके लिए प्रत्येक अधिवक्ता को अलग से लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही इस प्लेटफ़ॉर्म में यह सुविधा भी दी गई है कि जब अधिवक्ता/लिटिगेंट इन पर्सन वेटिंग गैलरी में प्रतीक्षारत हों तो वह न्यायालय में चल रही कार्रवाई को देख भी सकते हैं और अपनी बारी आने पर वह कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।