Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: कार्यालय में घुसकर कर्मचारी पर किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: सिविल लाइंस के एक निजी बिलिंग ऑफिस में कर्मचारी आयुष विश्वकर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आयुष ने आरोप लगाया है कि 2 अगस्त को ऋषु ने कहासुनी के बाद अपने साथियों के साथ उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Prayagraj News: कार्यालय में घुसकर कर्मचारी पर किया हमला

Prayagraj News: सिविल लाइंस में एक निजी बिलिंग ऑफिस में कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महेशगंज नवाबगंज निवासी आयुष विश्वकर्मा ने तहरीर में बताया कि अशोक नगर राजापुर स्थित कार्यालय में काम करता है। आरोप है कि दो अगस्त को ऋषु ने कहासुनी के बाद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।