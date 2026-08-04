Prayagraj News: कार्यालय में घुसकर कर्मचारी पर किया हमला
Prayagraj News: सिविल लाइंस के एक निजी बिलिंग ऑफिस में कर्मचारी आयुष विश्वकर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आयुष ने आरोप लगाया है कि 2 अगस्त को ऋषु ने कहासुनी के बाद अपने साथियों के साथ उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Prayagraj News: सिविल लाइंस में एक निजी बिलिंग ऑफिस में कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महेशगंज नवाबगंज निवासी आयुष विश्वकर्मा ने तहरीर में बताया कि अशोक नगर राजापुर स्थित कार्यालय में काम करता है। आरोप है कि दो अगस्त को ऋषु ने कहासुनी के बाद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
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