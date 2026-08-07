Prayagraj News: ग्रामोद्योग से जुड़कर कर सकते हैं स्वरोजगार
Prayagraj News: प्रयागराज में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भगवतपुर ब्लॉक में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार परक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रमुख जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
Prayagraj News: प्रयागराज। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से शुक्रवार को भगवतपुर ब्लॉक में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर गणेश केसरवानी का जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल ने स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद झलवा, पार्षद पीपलगांव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल, सुनील कुमार, हिमांशु यादव, अभिषेक त्रिपाठी, महेश, रामलाल सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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