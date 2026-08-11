Prayagraj News: नए पुलिस कमिश्नर को समस्याओं से कराया अवगत
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नए पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया से मिला। इस मुलाकात में व्यापारियों ने शहर में समस्त समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और उनके समाधान की मांग की। इस दौरान कई प्रमुख व्यापारी उपस्थित थे।
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने शहर की विभिन्न समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया और उनके निराकरण की मांग रखी। प्रयागराज जिलाध्यक्ष रमेश केसरवानी, सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज जायसवाल, उज्जवल सचदेवा, धीरेन्द्र केसरवानी, कन्हैया लाल राचंदानी, सुभाष केसरवानी बिल्डर, राम नरेश विश्वकर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।
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