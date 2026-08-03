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Prayagraj News: नगर उत्तर का जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: नगर उत्तर ने 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय बालक-बालिका जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर-14 बालिका, अंडर-17 व अंडर-19 (बालक) खिताब जीते। नगर दक्षिण ने अंडर-14 बालक, बारा ने अंडर-17 बालिका और हंडिया की टीम ने अंडर-19 बालिका वर्ग में जीत हासिल की।

नगर उत्तर का जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में दबदबा
नगर उत्तर का जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में दबदबा

Prayagraj News: नगर उत्तर का जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में दबदबा प्रयागराज। नगर उत्तर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय बालक-बालिका जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता (सत्र 2026-27) में अंडर-14 बालिका, अंडर-17 व अंडर-19 (बालक वर्ग) के खिताब अपने नाम किए। वहीं नगर दक्षिण ने अंडर-14 बालक, बारा ने अंडर-17 बालिका वर्ग तथा हंडिया की टीम अंडर-19 बालिका वर्ग क विजेता बनी।अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज एवं सेंट एंथोनी बालिका इंटर कॉलेज की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित प्रतियोगिता में जिले की सभी तहसीलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सह-जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह एवं नीरज केसरी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

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मुख्य अतिथियों का स्वागत खेल सचिव बृजेश श्रीवास्तव तथा केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। समापन समारोह में विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया।शैलेंद्र कुमार साहू एवं श्रीमती सोनिका गुप्ता ने उद्घाटन और समापन समारोह का संचालन किया। इस अवसर पर अरविंद कुमार गौतम, राकेश कुमार श्रीवास्तव, हसबीन अहमद, प्रसून सिंह, हरिलाल, सुरेश सिंह, देवेंद्र वर्मा, सोनू सिंह, अजय त्रिपाठी, राहुल यादव, अल्फा दास, श्वेता द्विवेदी, कुसुम लता, अनीता सिंह के अलावा शिक्षक, खेल अधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद रहे।

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