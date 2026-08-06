Prayagraj News: हर साल 65 हजार टन धान की भूसी
Prayagraj News: प्रयागराज में हर वर्ष 65 हजार मीट्रिक टन धान की भूसी निकलती है, जिसका उपयोग अब तक सीमित है। विशेषज्ञों के अनुसार, भूसी से नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। कृषि विभाग भी इस दिशा में कार्य कर रहा है।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। प्रयागराज में हर वर्ष करीब 65 हजार मीट्रिक टन धान की भूसी निकलती है, लेकिन आज भी इसका अधिकांश उपयोग केवल बॉयलर, ईंट-भट्ठों और सीमित मात्रा में पशु चारे तक ही सिमटा हुआ है। यही भूसी जिले में हरित उद्योगों और रोजगार का बड़ा आधार बन सकती है।
धान की खरीद
वर्ष 2025-26 में जिले में 2.88 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। मिलिंग के दौरान धान का लगभग 22 से 24 प्रतिशत हिस्सा भूसी के रूप में निकलता है। इस आधार पर जिले में 63 से 69 हजार मीट्रिक टन, यानी औसतन करीब 65 हजार टन भूसी हर साल उपलब्ध होती है।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में राइस मिलें भूसी को ईंधन के रूप में बॉयलर संचालकों, ईंट-भट्ठों और कुछ पशु चारा कारोबारियों को बेच देती हैं। इससे मिलों को सीमित आय तो होती है, लेकिन इस कच्चे माल का स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन नहीं हो पा रहा है।
भविष्य की संभावनाएँ
विशेषज्ञों के अनुसार धान की भूसी से बायोडिग्रेडेबल पत्तल, बायोचार, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), सिलिका, पार्टिकल बोर्ड और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री तैयार की जा सकती है। इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कृषि विभाग भी मंडल में कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में धान की भूसी को अपशिष्ट नहीं, बल्कि भविष्य के उद्योग का कच्चा माल माना जा रहा है।
सामान्य प्रश्न
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