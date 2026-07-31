Prayagraj News: उद्योग बंधु की बैठक में बिजली बिल और भुगतान व्यवस्था के मुद्दे उठे
Prayagraj News: प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई उद्योग बंधु की बैठक में यूपीसीडा से जुड़े समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुए। बैठक में उठाए गए बिजली विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें उद्योगों पर आर्थिक बोझ और चेक भुगतान स्वीकार न करने की समस्याएं शामिल थीं। अधिकारियों को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए।
Prayagraj News: प्रयागराज। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में यूपीसीडा से जुड़े मामलों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। बैठक में यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक (आर.एम.) प्रयागराज में मौजूद होने के बावजूद वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए, लेकिन उनका ऑडियो पूरी बैठक के दौरान स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। इससे यूपीसीडा से संबंधित मुद्दों पर प्रभावी चर्चा और निर्णय नहीं हो सका। बैठक के दौरान ईस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनय टंडन ने उद्यमियों से जुड़े बिजली विभाग के कई महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी उद्योग का डिमांड लोड स्वीकृत (सैंक्शन) लोड से एक किलोवाट भी अधिक हो जाता है तो बिजली विभाग पूरे डिमांड लोड पर मौजूदा दरों से दोबारा सुरक्षा धनराशि (सिक्योरिटी) जमा कराने की मांग कर रहा है।
उनका कहना था कि इससे उद्यमियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है और यह राज्य सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत है। विनय टंडन ने दूसरा मुद्दा टैगोर टाउन क्षेत्र के बिजलीघरों में उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली बिल स्वीकार न किए जाने का उठाया। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल विद्युत निगम के अध्यक्ष ने पिछले वर्ष उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए चेक से भुगतान स्वीकार करने के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान को भी बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद संबंधित बिजलीघरों में चेक से भुगतान नहीं लिया जा रहा है।मुख्य विकास अधिकारी ने दोनों मामलों का संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में उद्यमियों ने उम्मीद जताई कि इन समस्याओं का जल्द समाधान कर उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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