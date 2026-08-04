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Prayagraj News: सीएमओ को छह कर्मचारी मिले अनुपस्थित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: सीएमओ डॉ. एके तिवारी ने मऊआइमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक और चार नियमित तथा दो संविदा कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्हें वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। सीएमओ ने विज्ञापनित कैंसर वैक्सीनेशन पर भी ध्यान देने का आदेश दिया।

Prayagraj News: सीएमओ को छह कर्मचारी मिले अनुपस्थित

Prayagraj News: सीएमओ डॉ. एके तिवारी ने मंगलवार को मऊआइमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षक डॉ. अभिमन्यु कुमार और बीपीएम संगीता मौर्या अनुपस्थित मिलीं। हालांकि दोनों लोगों को बैठक में भाग लेने की जानकारी मिली। इस क्रम में चार नियमित कर्मचारी और दो संविदा कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन व मानदेय रोकने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान वार्ड और कक्ष में मानक अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं पाई गयीं। सीएमओ ने लक्ष्य के अनुरूप सर्वाइकल कैंसर की एचवीपी वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया।

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