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Prayagraj News: आमने-सामने टकराए ट्रक, चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के पूरामुफ्ती में बुधवार की आधी रात दो ट्रक आपस में टकरा गए। दुर्घटना में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। एक चालक कौशाम्बी का संदीप सिंह यादव है जबकि दूसरा अलवर, राजस्थान का जितेंद्र शर्मा है। घटना गलत दिशा में चल रहे एक ट्रक के कारण हुई।

Prayagraj News: आमने-सामने टकराए ट्रक, चालक घायल

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। पूरामुफ्ती कस्बे में बुधवार आधी रात दो ट्रक आमने-सामने टकरा गए। हादसे में दोनों ट्रकों के चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।एक चालक कौशाम्बी के कोखराज का रहने वाला संदीप सिंह यादव और दूसरा चालक अलवर राजस्थान का जितेंद्र शर्मा है। प्रभारी निरीक्षक पूरामुफ्ती अविनाश सिंह ने बताया कि हादसा एक ट्रक के गलत दिशा में आने से हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे दोनों चालकों को निकाला गया।

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