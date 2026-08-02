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Prayagraj News: चालक ट्रक में लदा लाखों का माल लेकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: मुंडेरा चुंगी निवासी जितेंद्र कुमार ने ट्रक चालक आकाश पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आकाश ने ब्रिटिश पेंट के गोदाम से तीन-चार लाख रुपये का माल लादकर फरार हो गया। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, और खाली ट्रक मूरतगंज के मेला मैदान में मिला।

Prayagraj News: चालक ट्रक में लदा लाखों का माल लेकर फरार

Prayagraj News: मुंडेरा चुंगी निवासी जितेंद्र कुमार ने अपने ट्रक चालक आकाश पटेल के खिलाफ लाखों का माल लेकर फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया है। उनकी तहरीर के अनुसार आकाश पटेल ट्रक में करीब तीन-चार लाख रुपये का माल लादकर ब्रिटिश पेंट के गोदाम से निकलने के बाद गायब हो गया। तलाश के दौरान खाली ट्रक मूरतगंज के मेला मैदान में खड़ा मिला।

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