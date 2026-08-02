Prayagraj News: चालक ट्रक में लदा लाखों का माल लेकर फरार
Prayagraj News: मुंडेरा चुंगी निवासी जितेंद्र कुमार ने ट्रक चालक आकाश पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आकाश ने ब्रिटिश पेंट के गोदाम से तीन-चार लाख रुपये का माल लादकर फरार हो गया। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, और खाली ट्रक मूरतगंज के मेला मैदान में मिला।
Prayagraj News: मुंडेरा चुंगी निवासी जितेंद्र कुमार ने अपने ट्रक चालक आकाश पटेल के खिलाफ लाखों का माल लेकर फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया है। उनकी तहरीर के अनुसार आकाश पटेल ट्रक में करीब तीन-चार लाख रुपये का माल लादकर ब्रिटिश पेंट के गोदाम से निकलने के बाद गायब हो गया। तलाश के दौरान खाली ट्रक मूरतगंज के मेला मैदान में खड़ा मिला।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।