Prayagraj News: तिहरा हत्याकांड : जान बचाने को आवाज भी नहीं लगा सके

Prayagraj News: प्रयागराज के शाहगंज के गढ़ीकला मोहल्ले में सोमवार रात एक तिहरे हत्या का मामला सामने आया है। मृतक तीनों मूकबधिर थे और उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मकान मालिक ने बिना पहचान के किराए पर कमरा दिया था, जिससे मृतकों की पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

तिहरा हत्याकांड : जान बचाने को आवाज भी नहीं लगा सके

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शाहगंज के गढ़ीकला मोहल्ले की संकरी गली और घनी आबादी के बीच मकान में सोमवार देर रात हुए तिहरे हत्याकांड की किसी को भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि मकान मालिक और अन्य किराएदारों को भी वारदात की जानकारी मंगलवार सुबह हुई। आशंका है कि तीनों के मूकबधिर होने से मदद की आवाज तक नहीं लगा सके और कातिल वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग निकला। फिलहाल, पुलिस मृतकों की शिनाख्त की कोशिश के साथ ही हर बिंदु पर गहनता से पड़ताल कर रही है।

मुकदमे की जानकारी तीन मंजिला मकान के भूतल पर मकान मालकिन सुशीला देवी अपने बेटे पंकज के साथ रहती हैं। प्रथम तल पर मृतक मूकबधिर दंपती और बगल के कमरे में एक युवक, जबकि दूसरे तल पर दो अन्य युवक किराए के कमरे में रहते थे। तीनों युवक रेलवे स्टेशन पर घूम-घूमकर खाने का सामान बेचते हैं। मकान मालकिन सुशीला देवी ने बताया है कि सोमवार रात करीब 11 बजे तक वह जागी थी, तब तक सबकुछ सामान्य था। जबकि, अन्य किराएदार ऋषि, अतुल व धनंजय ने बताया कि रात में कमरे के अंदर से सामान गिरने की आवाज सुनाई पड़ी थी, लेकिन नींद में होने की वजह से ध्यान नहीं दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि कबाड़ कारोबारी श्यामलाल के यहां मूकबधिर दंपती कबाड़ बेचता था। श्यामलाल ने पूछताछ में बताया कि दोनों खुद को कोलकाता का रहने वाला बताते थे। पिछले कई साल से प्रयागराज में रहते थे। जिस मकान में वे अभी रह रहे थे, उसमें करीब ढाई साल पहले भी किराए पर रह चुके थे।

रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी होने की भी रही चर्चा ट्रिपल मर्डर के बाद मृतकों की शिनाख्त नहीं होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। मकान मालकिन ने बिना आधारकार्ड अथवा किसी अन्य पहचान के किराए पर कमरा दे रखा था। वहीं, आसपास के कुछ लोगों ने मृतकों के रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी होने की भी आशंका व्यक्त की। लोगों का कहना था कि वर्षों से प्रयागराज में रहने के बावजूद आधारकार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र नहीं बना था। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की चर्चाओं को निराधार बताया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।