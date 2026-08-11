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Prayagraj News: भारत विकास परिषद ने किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: भारत विकास परिषद त्रिवेणी शाखा ने मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ट्रैफिक पार्क में 25 पौधे रोपे। इस कार्यक्रम में परिषद के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पौधों के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। संचालन सचिव दीपक अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने पौधरोपण कार्यक्रम को सफल बनाया।

भारत विकास परिषद ने किया पौधरोपण
भारत विकास परिषद ने किया पौधरोपण

Prayagraj News: भारत विकास परिषद त्रिवेणी शाखा की ओर से पर्यावरण संरक्षण प्रकल्प के तहत मंगलवार को पौधरोपण किया गया। परिषद के पदाधिकारियों ने महर्षि दयानंद मार्ग स्थित ट्रैफिक पार्क में 25 पौधे रोपकर ट्री गार्ड लगाए। संचालन सचिव दीपक अग्रवाल, आभार ज्ञापन कन्हैया अग्रवाल ने किया। सह-संयोजक डॉ. देवराज शर्मा, प्रांतीय संरक्षक अनूप चन्द्र जैन, क्षेत्रीय संयोजक सुनील धवन, अध्यक्ष आरएस सिंह, महासचिव अमित श्याम, केएन कुमार, शाखा अध्यक्ष अरविन्द भार्गव, पवन श्रीवास्तव, जिला समन्वयक जौहरी राधेश्याम कड़ेल, अशोक जैन, आरपी शर्मा, डॉ. रश्मि शुक्ला मौजूद रहीं।

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