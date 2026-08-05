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Prayagraj News: सोहबतियाबाग में बारिश के बीच गिरा पेड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: बुधवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद सोहबतियाबाग क्षेत्र में एक पुराना नीम का पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। संयोग से जिस

सोहबतियाबाग में बारिश के बीच गिरा पेड़
सोहबतियाबाग में बारिश के बीच गिरा पेड़

Prayagraj News: प्रयागराज। बुधवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद सोहबतियाबाग क्षेत्र में एक पुराना नीम का पेड़ भरभराकर गिर पड़ा। पेड़ गिरते ही इलाके में अफरातफरी मच गई। संयोग से जिस स्थान पर पेड़ गिरा, वहां अमूल का दूध वितरण वाहन खड़ा था। पेड़ वाहन पर गिरने से उसे नुकसान पहुंचा, लेकिन उस समय वाहन में कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थीं, जिसके चलते वह अचानक गिर पड़ा। यदि उस समय वाहन चालक या आसपास लोग मौजूद होते तो गंभीर हादसा हो सकता था।

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घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत की सांस ली कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बाद में सड़क पर गिरा पेड़ हटाने का काम शुरू हुआ।

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