Prayagraj News: रोडवेज के रंग में दौड़ रहीं दो डग्गामार बसों को सीज किया
Prayagraj News: सोमवार को परिवहन विभाग और रोडवेज ने अवैध डग्गामारी के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान में दो बसें सीज की गईं और एक बस का चालान किया गया। अधिकारियों के अनुसार, वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से निजी बस संचालक अवैध रूप से सवारी बैठा रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।
Prayagraj News: रोडवेज बसों की तर्ज पर रंग-रोगन कर डग्गामारी कर रहे बस संचालकों के खिलाफ सोमवार को परिवहन विभाग और रोडवेज ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान दो बसों को सीज किया गया, जबकि एक बस का चालान किया गया। फिटनेस अवधि समाप्त होने पर एक टैक्सी भी सीज कर दी गई। पीटीओ केकी मिश्र और सिविल लाइंस डिपो के एआरएम जयकरन के नेतृत्व में टीम ने विद्या वाहिनी अस्थायी बस अड्डे के सामने अभियान चलाया। जांच के दौरान एक निजी बस रोडवेज के समान रंग-रूप में बस अड्डे के बाहर खड़ी थी। उसमें यात्रियों को बैठाया जा रहा था। टीम ने बस को तत्काल सीज कर दिया।
इसके बाद सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर के पास डग्गामारी कर रही एक अन्य बस को भी सीज किया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर तीसरी बस का चालान किया गया। अभियान के दौरान फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त होने पर एक टैक्सी भी जब्त कर ली गई।रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि सावन में वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से निजी बस संचालक बस अड्डों के बाहर अवैध रूप से सवारी बैठा रहे हैं, जिससे रोडवेज की आय प्रभावित होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।
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