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Prayagraj News: सेप्टिक टैंक के गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: हनुमानगंज के हबूसा मोड़ गांव में एक दु:खद घटना में, छह वर्षीय मूक-बधिर बच्चा कृष्णा शौचालय के लिए खोले गए सेप्टिक टैंक के गड्ढे में डूब गया। घर के पास खेलते समय गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है, क्योंकि वह परिवार का सबसे छोटा और प्यारा था।

Prayagraj News: सेप्टिक टैंक के गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत

Prayagraj News: ​हनुमानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सरायइनायत थानाक्षेत्र के हबूसा मोड़ गांव में बुधवार को एक दु:खद घटना सामने आई। यहां शौचालय निर्माण के लिए खोदे गए सेप्टिक टैंक के गड्ढे में भरे पानी में डूबने से छह वर्षीय मूक-बधिर बच्चे की मौत हो गई। दोपहर में जब बच्चे का शव पानी में उतराया मिला, तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई।​हबूसा मोड़ निवासी स्वर्गीय लालजी बिंद का छह वर्षीय पुत्र कृष्णा मूक-बधिर था। घर के समीप ही शौचालय निर्माण के लिए सेप्टिक टैंक का गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। बुधवार सुबह खेलते समय कृष्णा गड्ढे में गिर गया।​काफी

देर तक जब कृष्णा घर में नजर नहीं आया, तो परिजन आशंकित होकर उसकी तलाश करने लगे। घंटों खोजबीन के बाद दोपहर में गड्ढे के पानी में मासूम का शव उतराया मिला। कृष्णा दो भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा व सबका दुलारा था। पिता का साया पहले ही सिर से उठ जाने के बाद अब सबसे छोटे जिगर के टुकड़े को खोकर मां श्रीदेवी का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

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