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Prayagraj News: हादसे में मृत स्कूटी सवार की हुई शिनाख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 32 वर्षीय रजनीश की मौत हो गई। रजनीश सिविल लाइंस का निवासी था और वह एक अधिवक्ता के अधीन कार्यरत था। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया।

Prayagraj News: हादसे में मृत स्कूटी सवार की हुई शिनाख्त

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। रामबाग फ्लाईओवर पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दम तोड़ने वाले स्कूटी सवार की पुलिस ने सिविल लाइंस के रजनीश के रूप में शिनाख्त की। इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना रहा। पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।सिविल लाइंस के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग निवासी अजय कुमार का बेटा 32 वर्षीय रजनीश एक अधिवक्ता के यहां काम करता था। वह बुधवार रात स्कूटी से किसी काम से मेडिकल कॉलेज चौराहे होते हुए रामबाग फ्लाईओवर पर जा रहा था।

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इसी बीच सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। ट्रक के पहिए के नीचे आने से मौके पर रजनीश की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया था। देर रात परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो पुलिस के साथ मोर्चरी पहुंचकर शव की शिनाख्त की। बेटे का शव देख मां अंजू देवी बेसुध हो गईं। जार्जटाउन थाने के कार्यवाहक प्रभारी बब्बन राम ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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